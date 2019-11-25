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İstihdam endeksi yüzde 3,9 azaldı

İstihdam endeksi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 azaldı.

25.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:15İstihdam endeksi yüzde 3,9 azaldı
İstihdam endeksi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı üçüncü çeyrek İşgücü Girdi Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,9 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,5, inşaat sektöründe yüzde 26,4 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 0,2 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 4,0 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,8 arttı.
ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ YÜZDE 4,6 AZALDI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,4 ve inşaat sektöründe yüzde 27,7 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,5 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,3 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,2 arttı.
BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YÜZDE 18,8 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 21,0 arttı, inşaat sektöründe yüzde 8,1 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,1 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,3 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 4,7 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,9 azaldı ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 4,8 arttı.
SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YÜZDE 23,9 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2019 yılı IIl. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 23,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 22,7, inşaat sektöründe yüzde 27,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 21,7 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,0, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,4 arttı.
SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YÜZDE 24,5 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 24,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 23,9, inşaat sektöründe yüzde 27,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 22,1 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 3,2, inşaat sektöründe yüzde 2,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 arttı.
SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YÜZDE 20,2 ARTTI
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2019 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 20,2 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 16,4, inşaat sektöründe yüzde 27,0 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 19,9 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,0, inşaat sektöründe yüzde 2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,6 arttı.
(İHA)

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Kaynak: İHA

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