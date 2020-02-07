Bakan Albayrak: İstihdam odaklı kredi paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstihdam Odaklı Kredi Paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı. Toplamda yaklaşık 35 milyar lira kredi tahsis edildi" dedi.

Bakan Albayrak, 'Türkiye İçin Değişim Başlıyor' programı kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kahramanmaraş İş Dünyası Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

2020 yılı ilk çeyrekle birlikte işsizlik verilerinde sert bir düşüş görüleceğini belirten Bakan Albayrak, "2020 yılı gıda enflasyonu anlamında çok etkili bir yıl olacak. Kamu bankalarının düşürdüğü faizleri özel bankalar da takip edecektir. Düşen faiz oranlarıyla özel sektörün kredi desteği artacaktır" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİDE ÇARKLAR DAHA HIZLI DÖNER HALE GELDİ"

"2019 yılı gibi zor bir yılı geride bıraktıktan sonra büyümeye odaklandık" diyen Bakan Albayrak, 2019 yılı ilk çeyreği itibariyle ekonominin büyüme eğilimine geri döndüğünü ifade etti. Alınan tedbirlerin işe yaradığını belirten Albayrak, "Hem ekonomiye duyulan güven iyileşmiş hem de ekonomide çarklar daha hızlı döner hale gelmiştir" dedi.

"TARIMIN DESTEKLENMESİ KONUSUNDA YENİ BİR SİSTEM TASARLIYORUZ"

Tarımın desteklenmesi konusunda yeni bir sistem tasarladıklarını kaydeden Albayrak, "Tarımın desteklenmesi ve gıda enflasyonu ile mücadele kapsamında hem girdi finansmanı hem de üretilen ürünün pazarlanmasını planladığımız uçtan uca bir sistem tasarlıyoruz. Ziraat Bankamızın merkezinde yer alacağı bu sistemi çok yakında çiftçi ve üreticilerimizle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ADIMLARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Albayrak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Politika faizi uzun bir aranın ardından Türk ekonomisine yönelik kur saldırılarının başladığı Ağustos 2018 dönemi öncesi seviyelerin de altına geldi. 2020'de de enflasyonla mücadelede önemli adımları hayata geçireceğiz. Özellikle gıda fiyatlarındaki oynaklığın önüne geçmek için birçok politika başlattık."

"150 BİN İSTİHDAM TAAHHÜDÜ SAĞLANDI"

Bakan Albayrak, İVME Paketi'ne ilişkin, "Ocak sonu itibarıyla 64 bin 367 müşteriye 50,2 milyar TL kredi tahsis edilirken bunun 31 milyar TL'si yatırıma dönüştü. İstihdam Odaklı Kredi Paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı. Toplamda yaklaşık 35 milyar lira kredi tahsis edildi." dedi.