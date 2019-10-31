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İstihdam odaklı kredi paketi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankasının bugün istihdam odaklı kredi paketini devreye aldığını bildirdi.

31.10.2019 12:02İstihdam odaklı kredi paketi müjdesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankasının bugün istihdam odaklı kredi paketini devreye aldığını bildirdi.
Bakan Albayrak, Malatya Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen "İş Dünyası Buluşması"nda, faiz indirimleriyle ilgili gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
Ekonomideki geçici süreli türbülansın işsizlikte artışa neden olduğunu belirten Albayrak, "Reel sektör öncelikli yeni dönem politikalarımızla birlikte işsizlikle mücadeleye destek sağlamayı amaçlıyoruz. İşte bugün, istihdama katkı sağlamak adına 3 kamu bankamızla istihdam odaklı kredi paketini devreye alıyoruz." dedi.
Albayrak, şöyle devam etti:
"Bankalarımızın, istihdam yoğun sektörlerde istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara; belirlediğimiz sektörlerde, özellikle 2 yıla varan anapara ödemesiz, 5 yıla kadar vade içinde, çok uygun koşullarda, çok düşük maliyetli, özellikle uzun vadeli işletme kredisi kullandırmasıyla birlikte 4 yeni ürünü hayata geçireceğiz. Detaylarını kamu bankalarımız paylaşacak."
Albayrak, böylece iş dünyasına uygun şartlarda finansman sağlarken, işsizlikle mücadele konusunda da önemli bir adımı atmış olacaklarını vurgulayarak şunları kaydetti:
"Bir diğer müjdemiz de kurumsal ticari kredilerde. Kamu bankalarımız, 1 Kasım itibariyle rating oranlarına göre yüzde 13 ile yüzde 15,50 aralığında uyguladıkları kurumsal kredi faiz oranlarını 200 baz puan indirerek yüzde 11 ile yüzde 13,50 arasında uygulayacaklar. Bu oranlarla, 2014 yılı nisan ayından bu yana en düşük ticari kredi faiz oranına ulaşmış bulunuyoruz. Tüm reel sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."
(Sürecek)

Ekonomi

Kaynak: AA

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