İstihdam Piyasası Canlanıyor

Kariyer.net İstihdam Endeksi'nin Şubat 2019 dönemine ait verileri; Turizm, Perakende ve Telekomünikasyon sektörlerinde işe alımların hız kazandığına işaret etti. İstihdam Endeksi içerisinde Kadınlar Günü'ne özel olarak yayınlanan analiz ise; kadın adayların en çok Tekstil, Sağlık ve Hizmet sektöründeki işlere başvurduğunu; yönetici pozisyonlarına yaptıkları başvuruların ise durağan seyrettiğini ortaya koydu.

Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu olan Kariyer.net, 10 yıldır her ay düzenli olarak açıkladığı İstihdam Endeksi ile istihdam piyasasının nabzını tutmaya devam ediyor. Kariyer.net'in her ay yayınlanan onbinlerce iş ilanı ve 10 milyonun üzerinde başvuruya dayanarak oluşturduğu endeksin sonuçlarına göre, şubat ayında yayınlanan yeni iş ilanı sayısı; aralık ayına göre iş günü bazında % 12, ocak ayına göre ise % 5 arttı. Ocak ayına göre daha fazla iş ilanı yayınlanan pozisyonlara bakıldığında ise; İnsan Kaynakları Müdürü (+%14), Satış Müdürü (+%7), Muhasebe Uzmanı (+%6), Yazılım Uzmanı (+%6) ve Makine Mühendisi (+%4) pozisyonlarının öne çıktığı görüldü.

Bilişim Pozisyonlarında çift haneli büyüme

Bilişim sektöründeki ana pozisyonlar; 2019'un ilk iki ayında, 2018'in ikinci altı aylık dönemine göre çift haneli büyüme kaydetti. Kıdemli Yazılım Mühendisi pozisyonunda yayınlanan iş ilanları % 42, Ar-Ge Mühendisi % 37, Ar-Ge Uzmanı % 32, Sistem Mühendisi % 28 ve Yazılım Geliştirme Mühendisi % 11 arttı.

İstihdamı hareketlendiren sektörler

İstihdam endeksi verileri sektör bazında incelendiğinde; Bilişimin yanı sıra Turizm, Telekomünikasyon ve Perakende; istihdamın hareketlendiği diğer sektörler olarak öne çıktı. Geçtiğimiz aya kıyasla yayınlanan iş ilanı sayılarına bakıldığında öne çıkan sektörler: % 14 artışla Turizm, % 8 artışla Perakende, ve % 5 artışla Telekomünikasyon oldu.

Turizm sektöründe sezon hazırlıkları hızlandı

Endeksin şubat ayı verileri, turizm sektörünün yaz sezonuna ilişkin hazırlıklarının ivme kazandığına işaret etti. Geçen aya göre ise % 14 artış gösteren Turizm sektörü iş ilanlarında; 2018 Şubat'a göre % 3, 2017 Şubat'a göre ise % 60 artış kaydedildi. Turizm sektöründeki hareketliliği teyit eden bir veri de Muğla ve Antalya'dan geldi. Geçtiğimiz aya göre yayınlanan iş ilanı sayısı Muğla'da % 15, Antalya'da ise % 10 arttı.

Kadınların "Yönetici" pozisyonlarına başvuru oranı sabit kaldı

Kariyer.net; kadın adayların istihdam piyasasındaki eğilimlerini belirlemek amacıyla, Kadınlar Günü'ne özel olarak, 2018 verilerini baz alan bir analiz de gerçekleştirdi. Analiz; kadın adayların 2018'de en fazla başvuru yaptığı sektörlerin Tekstil, Sağlık ve Hizmet olduğunu ortaya koydu. Yönetici pozisyonlarına yapılan başvuruların % 30'unun kadın adaylardan geldiği gözlemlenirken; bu oranın son 4 yılda aynı seviyede seyretmesi düşündürücü bir gelişme olarak öne çıktı. Analize göre; kadın adaylar tarafından yapılan iş başvurusunda en çok artış görülen iller sırasıyla Şırnak (+%16), Erzincan (+%11), Karaman (+%8) ve Kütahya (+%7) oldu. Kadın iş gücünün Mühendislik ve Bilişim pozisyonlarına olan ilgisi analiz edildiğinde; 6 mühendislik ve 28 Bilişim pozisyonunda kadın adaylar tarafından yapılan başvuru erkek adaylarınkini geride bıraktı:

Mühendislik: Gıda Mühendisi (%67 kadın), Tedarik Planlama Mühendisi (%57 kadın), Kimya Mühendisi (%54 kadın), Ambalaj Geliştirme Mühendisi (%53 kadın), Endüstri Mühendisi (%52 kadın).

Bilişim: Ürün Teknoloğu (%72 kadın), Ar-Ge Laboratuvarı Uzmanı (%66 kadın), Analitik Geliştirme Analisti (%62 kadın), İş analisti (%55 kadın)

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal: "İstihdam Piyasasının önümüzdeki dönemde teşvikler ile daha da hareketleneceğini öngörüyoruz"

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, İstihdam Endeksi Şubat 2019 verilerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu ay yayınlanan yeni ilan sayısı iş günü bazında 2018 Aralık'a göre % 12, geçtiğimiz aya göre % 5 arttı. Önceki aylara oranla yayınlanan yeni ilan sayısının artmaya başlaması, piyasanın hareketlenmeye başladığını gösteriyor. Bu artışın arkasında, bir çok işletmenin staj ve yeni mezun programlarını başlatmasının yanısıra; yeni mali yılın başlaması ile açılan yeni bütçe ve kadrolar olduğunu söylememiz mümkün. Önümüzdeki aylarda 2019 İstihdam Seferberliği'nin de etkisi ile bu hareketliliğin daha da artacağını öngörüyoruz. Açıklanan 8 teşvikin arasında özellikle ilk 3 ay maaş, vergi ve SSK primlerini kapsayan destek çok önemli. Diğer taraftan Bilişim sektörüne yönelik hayata geçirilen vergi ve prim desteklerinin de iş dünyasını bu alanda istihdam yaratmaya teşvik ettiği görülüyor. İstihdam Endeksi şubat verilerine göre; Kıdemli Yazılım Mühendisi, Ar-Ge Mühendisi ve Sistem Mühendisi gibi pozisyonlardaki ortalama ilan sayılarının 2018'in ikinci yarısına göre % 42'lere varan oranlarda artmasını, bu eğilimin bir göstergesi olarak okuyoruz."

Yerel seçim anketör ihtiyacını artırdı

Kariyer.net'in mavi yaka çalışan arayan işverenlerle mavi yakalıları buluşturan mobil uygulaması İşin Olsun'un verilerine göre; şubat ayında anketör ilanları 2018'in son çeyreğine göre %35 oranında arttı. Bu artış; araştırma sektöründe, yerel seçim öncesinde yaşanan hareketliliği akla getirdi. İşin Olsun Uygulaması'nda en fazla ilan yayınlan şehirlerde İstanbul ilk sırayı alırken; Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya öne çıkan diğer şehirler oldu.

Kaynak: Bültenler