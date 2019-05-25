İstihdam Sayımızı Yüzde 35 Artıracağız

2019 yılı başından bugüne dek yaklaşık 250 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam çağrısına destek vermek amacıyla yıl sonuna kadar 500 kişiyi daha iş imkânı sağlayacağız. İstihdam sayımızı yüzde 35 artırarak çalışan sayımızı toplamda 1852'ye çıkaracağız. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu süreçte işsizliğin önüne geçecek yatırımlara ağırlık vereceğiz. Türkiye'nin dört bir noktasında yer alan 103 şubemiz ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Daha geniş kitlelere ulaşmak adına şube sayımızı yıl sonuna kadar 129'a çıkaracağız. Yaptığımız önemli yatırımlar ile hem istihdamı artıracağız hem de ülke ekonomisine destek vereceğiz" dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Şubat ayında yapmış olduğu istihdam çağrısı ile birlikte yaklaşık 250 kişiye istihdam sağladıklarını belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, "2019 yıl sonuna kadar bu sayıyı iki katına çıkaracağız. 500 kişiye daha istihdam sağlayarak çalışan sayımızı toplamda 1852'ye çıkaracağız. Aynı zamanda 2019 yılında İstanbul, Bingöl, Siirt, Karabük, Rize, Giresun, Çanakkale, Yalova, Bursa, Karaman, Erzincan ve Kırıkkale gibi 16 noktada yeni şube açarak, şube sayımızı 129'a çıkaracağız. İşsizliğin en büyük nedenlerinden biri, yatırımların durması. Bu noktada bizlere büyük görevler düşüyor. Emin Grup olarak ülkemize katma değer kazandırmak adına tüm çalışmaları yapacağız ve yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler