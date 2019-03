Kaynak: AA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Anadolu'daki oda ve borsa başkanlarından gelen ilk sinyaller gayet olumlu. İstihdamda pozitif ivmeyi başlattık, devamı da gelecek inşallah." dedi."İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması"nda konuşan Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni bir istihdam seferberliği başlatması konusunda iş dünyasına çağrıda bulunduğunu anımsattı.Bunun ardından yeni, kapsamlı ve cesur bir teşvik paketi hazırlandığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, bugüne kadar verilmeyen bir teşvikle yeni istihdam yapacaklar için daha önce olmayan maaş desteği ve sonrasında vergi ve prim indiriminin geldiğini anlattı.Hisarcıklıoğlu, 25 Şubat'ta başlatılan İstihdam Seferberliği'nin ardından her ildeki, oda ve borsa bünyesinde, destek ve teşvik tanıtım merkezlerinin kurulduğunu anımsatarak, kampanyayı tüm ülke çapında tanıtarak, en geniş katılımın sağlanması için çalıştıklarını söyledi.Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:"Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de tekrar çağrıda bulunuyorum; Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin, istihdam kampanyasına katılın, bu tarihi desteklerden faydalanın. Biz küçük firmayız, ilave 1 kişi alsak ne olacak demeyin.Bakın eskiden büyüklerimiz anlatırdı; Nemrut, ona karşı gelen İbrahim Peygamberin ateşte yakılması için emir vermiş. Nemrut'un askerleri de meydanda büyük ateş yakmış. Herkes korku içinde, sessizce izliyormuş. Derken bir karınca, ağzında küçücük bir damla suyla, ateşe doğru yönelmiş. Bunu gören diğer karıncalar arkasından bağırmış. 'Nereye gidiyorsun, şu ateşin büyüklüğüne bak, bir damla suyla koskoca ateşi söndürebileceğini mi sanırsın?', 'Olsun' demiş karınca, 'Hiç olmazsa hangi tarafta olduğum anlaşılır'. İşte biz de, işsizliğe karşı, istihdamın safında yer almalıyız."Anadolu'daki oda ve borsa başkanlarından gelen ilk sinyallerin gayet olumlu olduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "İstihdamda pozitif ivmeyi başlattık, devamı da gelecek inşallah. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak." diye konuştu.Hisarcıklıoğlu, "En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik. Kaybetmeyeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı."Kaynaklarımızı nitelikli iş gücüne aktarıyoruz"Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de üretimde nitelikli iş gücü konusunda yaşanan problemleri çözmeye büyük önem verdiklerini belirterek, "Nitelikli üretimin, nitelikli iş gücü ile yapılabileceğinden hareketle, kaynaklarımızı bu alana aktarıyoruz. Üniversitelerimizle omuz omuza vererek birlikte, tasarım başta olmak üzere kapsamlı projelerle bu konuya ivme kazandırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.Gençler ve çalışmaya hazır vatandaşlar üretim çarkına dahil edilebilirse işsizliği yenerek, küresel ölçekte daha fazla söz sahibi olunabileceğini vurgulayan Gülle, "Ülkemizde çalışma çağında bulunan 13 milyondan fazla gencimiz bulunuyor. Üretimde, hizmetlerde ve ihracatta bu potansiyelimizi hayata geçirebilirsek, sürdürülebilir bir büyüme potansiyelini yakalayarak daha da ileriye gitmemiz işten bile değil. İşte bu noktada istihdam konusunda Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla başlayan istihdam seferberliğini iş dünyası temsilcileri olarak sahiplen bizleriz." ifadelerini kullandı.Gülle, bazı teşviklerin uluslararası rekabeti sağlamak açısından kalıcı olmasının çok büyük faydası olacağının altını çizdi."İş kanunu ekonomi dostu hale getirilmeli"İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise, "Türkiye'nin geçmişi de biziz, bugünü de biziz, geleceği de biziz. Türkiye'yi biz oldukça hiç kimse sarsamayacak." dedi.Cumhuriyet tarihinin en büyük istihdam teşviklerinin, Cumhuriyet tarihinin en büyük iş alımıyla neticelenmesini dilediğini vurgulayan Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunun gerçekleşmesi için birincisi; bu en kapsamlı istihdam teşviklerini, hedef kitlemiz olan iş dünyasına etkili bir şekilde anlatmalıyız. Birçok işletme, teşviklerin adeta 'gerçek olamayacak kadar' kapsamlı olduğunu düşünüyor. Bu noktada bize görev düşüyor. Dolayısıyla 'Kayıtsız, şartsız vaat edilen her teşvik devlet tarafından yerine getirilecektir' anlayışını yerleştirmeliyiz. Bana göre teşviklerin niteliğinden daha çok, bu teşvikler yeterince anlatılmadığı için kullanılamadı. İşte İTO olarak biz, bu gerçekten hareket ederek, kapsamlı bir tanıtım kampanyası yapıyoruz."İkinci olarak; devletin istihdamla ilgili birimlerinin hızlı, kolaylaştırıcı, bürokratik bıktırıcılıktan uzak bir şekilde işletmelere yardımcı olması gerektiğine işaret eden Avdagiç, "Kapıdan giren her işletme sahibi ya da yetkilisi, el üstünde tutulmalı, işletmesinin vasıflarına göre daha başka teşvikler varsa onlardan da haberdar edilmeli. Orada görevli olan arkadaşlarımız, Türkiye'nin büyümesine, yeni bir insanın iş sahibi olmasına vasıta olmanın sevinci ve coşkusuyla iş yapmalı." şeklinde konuştu.Avdagiç, istihdam seferberliğinin sadece işsizliği azaltmayacağını vurgulayarak, aynı zamanda hem iç talebi canlandıracağını hem de büyümeyi olumlu yönde etkileyeceğini anlattı.İstihdam teşviklerinin daha kapsamlı ve daha fazla netice vermesi için iş kanunun ekonomi dostu hale getirilmesi çağrısında bulunan Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:"İş insanlarımız, iş davalarından ve bunun sonuçlarından dolayı son derece mutsuzlar. İş insanlarımız işten ayrılan bir kişinin kendilerine dava açıp açmayacağını görmek için bin 800 gün beklemek zorundalar. Kontrolsüz, ölçüsüz ve miktarını belirleyemediğimiz risklerle işimizi yürütmeye çalışıyoruz. Bu kriterlerin AB kriterlerine uydurulması bizim işlerimizin büyük bir kısmını çözecektir.""Kaliteli, sürdürülebilir ve kalıcı istihdam; sanayide"İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, iş, AŞ ve daha da önemlisi ülke ekonomisine katma değer oluşturmak denince akla gelen sektörlerin başında sanayinin geldiğini belirterek, "Çünkü biliyoruz ki; kaliteli, sürdürülebilir ve kalıcı istihdam buradadır. Biz sanayiciler de kaliteli istihdam sağlamanın, AŞ ve iş yaratmanın; güçlü ve sürdürülebilir bir ekonominin mihenk noktası olduğuna yürekten inanıyor, bunun için çalışıyoruz." dedi.Sanayiciler olarak attıkları her adımda ülkenin toplumsal refahı ve barışı için AŞ ve iş üretmeyi öncelikli görevleri olarak kabul ettiklerini aktaran Bahçıvan, "Bundan sonra da aynı anlayış ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." yorumunu yaptı."Desteklerden faydalanan üyelerimiz 3-4 ay sonra karlı çıkacaklar"Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı Tamer Kıran da "Bugün işlerimiz yeterince iyi olmayabilir ama 3-4 ay sonra ülkemiz yeniden hızlı bir büyüme trendine girdiğinde bizlerin yeni çalışana ihtiyacı olacak. O günler için bugünden istihdamı sağlamalıyız. Yoksa yarın nitelikli çalışan bulmamız zor." yorumunu yaptı.Bugün yapılan her istihdamın yarın için büyük bir yatırıma dönüşeceğinin altını çizen Kıran, "Bugün bu desteklerden faydalanan üyelerimiz 3-4 ay sonra karlı çıkacaklarını, rakiplerinden 1 adım önde olacaklarını görecekler." dedi."Teşvikler sayesinde helal kazanç kapıları açmaya vesile oluyoruz"İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz ise kamu ve özel sektörün birbirine destek olduğunda neler başarabileceğinin defalarca tecrübe edildiğini belirterek, şunları kaydetti:"Biz Türk iş adamları olarak, 'insan için ancak çalıştığının karşılığı' olduğuna inanır, ona uygun davranır, daima çalışır, çabalarız. Yine 'geçim için helalinden çalışıp kazanmanın farz' olduğuna inanır, ona göre çalışır, helal kazançlar için kapılar açmaya vesile olmaya çabalarız. İşte bu teşvikler sayesinde yeni helal kazanç kapıları açmaya vesile olma fırsatı yakalıyoruz. Bu kapsamda iş dünyamıza, girişimcilerimize, birbirinden önemli 8 farklı teşvik sunuldu."Kopuz, "Dünyanın en güç işi bir şeyin nasıl yapılacağını bilirken, başka birinin nasıl yapamadığını ses çıkarmadan seyretmektir' der Mevlana. Biz işimizi nasıl yapacağını bilen ve yapan iş insanları olarak işimizi geliştirmek ve büyütmek için bu gibi fırsatları her zaman bulamayız." diye konuştu."Gelin, İstanbul'da istihdam rekoru kıralım"Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, imkanı olan işletmelerin, hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan istihdam sağladığını gördüklerini belirterek, "Fakat, bugün yeni teşvikler, işverenin elini daha da kolaylaştıracak ve yeni istihdam kapıları açacaktır." dedi.İstanbul'un, ticaretteki önemine değinen Kaan, şunları kaydetti:"MÜSİAD olarak, bugün yaklaşık 60 bine yakın şirketimizle, 1 milyon 600 binin üstünde kişiye istihdam sağlıyoruz. Bu bakımdan güçlü ve büyük bir yapıyız. Türkiye'de 87 şube ve temsilcilikle, dünya genelinde 93 ülkede, 223 irtibat noktasıyla iş insanlarımızın ve sanayicilerimizin yanındayız. Dolayısıyla, istihdamın artırılması noktasında hükümetimizin attığı bu adımları son derece kıymetli bulduğumuzu ve ülkemizin kalkınması yolunda gösterilen her çabanın her zaman büyük destekçilerinden olduğumuzu ifade etmek istiyorum."Kaan, sözlerini şöyle tamamladı:"İş dünyamıza bir çağrı da ben yapmak isterim; Cenap Şahabettin, 'Bilmedikleri şeyden bahsedenler, dikkat ediniz, konuşurken müstesna bir azamet takınırlar' der. Bizler 'yaparız, yapacağız' dedikçe, 'yapamazsınız' diyenler oluyor, olacaktır da. 'Neden?' diye sorduğumuzda ise gerçek bir neden söyleyemiyorlar. Olsun, bilmiyorlarsa kabahat değil, öğreteceğiz, anlatacağız, kanıtlayacağız.Onun için, yatırımcılarımıza, iş insanlarımıza buradan bir kez daha sesleniyorum; şimdi elimizi taşın altına koyma zamanı. Gelin, İstanbul'da istihdam rekoru kıralım. Gelin, ülkemizde işsizliği olabilecek en düşük seviyelere indirelim. İstanbul'un bu gücü var, bizlerin bunu başarma inancı var. Gelin, Cenabıhak'ın bizlere sunduklarını kardeşçe bölüşelim.""Toplam 50 bin yeni istihdam sözü veriyoruz"Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın ise işverenler olarak 2004 yılından bu yana 146,6 milyar liradan fazla miktarda teşviklerden yararlandıklarını belirterek, kısa çalışma ödeneğinin de devlet tarafından işverenlerin konjonktürel dalgalanmadan etkilenmemesi adına hızla hayata geçtiğini anımsattı.ASKON olarak çok ciddi bir mücadeleye başladıklarını vurgulayan Aydın, "İlkini İzmir ve Şanlıurfa'da hayata geçirdiğimiz 81 ilde 81 yeni ASKON işletmesi dedik. Önümüzdeki 2 sene içerisinde 81 ilde kurulacak yeni işletmeden bahsediyorum sadece. 15 bin yeni istihdam ve mevcut 15 bin üye işletmemizle birlikte toplam 50 bin yeni istihdam sözü veriyoruz." bilgisini verdi.Aydın, ülke ihracatına katkıda bulunmak ve cari açığını azaltmak adına ilk etapta Rusya ve ABD'de oluşturmaya başladıkları ihracat üsleriyle ülke ekonomisinin potansiyelini ve gücünü ortaya koymak istediklerini söyledi.