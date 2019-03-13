İstihdam Seferberliği 2019 Kampanyası

Kaynak: AA

Karaman'da iş dünyası temsilcileri, "Burası Türkiye, burada iş var" sloganıyla başlatılan "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyasına desteklerini açıkladı.Karaman Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Çavaş ile Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Alkan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla başlatılan yeni istihdam seferberliğini desteklediklerini söyledi.Açıklanan yeni paketle devletin maaş, vergi ve SGK prim desteğiyle işverene güçlü bir yol açtığını ifade eden Çavaş, işletmelere düşen görevin ise bu teşviklerden yararlanmak olduğunu kaydetti.Gökhan Alkan ise istihdam seferberliği 2019 kapsamında iş dünyasına, girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu anımsattı.Tüm iş dünyası ve işverenlere çağrıda bulunan Alkan, şunları kaydetti:"Tüm bu teşviklere ilişkin tüm detaylara istihdamseferberligi.org adresinden ulaşabilmek mümkün. Aklınıza takılan bir konu olursa, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Karaman Ticaret Borsası Borsası'na ulaşmanız mümkün. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz."Programa, Karaman Valisi Fahri Meral, Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve daire müdürleri katıldı.