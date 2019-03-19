İstihdam Seferberliği 2019" Kampanyası Bilgilendirme Toplantısı

Kaynak: İHA

"İstihdam Seferberliği 2019" tanıtımı ve istihdam teşvikleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında yapıldı.Eskişehir Ticaret Borsası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına; Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, İŞ-KUR İl Müdürü Hasan Yoldaş, sanayiciler, iş adamları ve müteşebbisler katıldı.Yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir süre önce iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu hatırlatan Vali Çakacak, "Bu çağrı üzerine İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. Eskişehir daha önce yapılan seferberlikte görevini yerine getirdi. Bu kampanyaya da Eskişehir kendisine yakışan bir şekilde gereken desteği yeniden verecektir. Odalarımızın hepsi iş arayanları ve işverenleri kampanya hakkında yoğun bir şekilde bilgilendiriyorlar. Biz de diyoruz ki, "Burası Eskişehir Burada İş Var" Eskişehirli tüm iş insanlarının bu kampanyadan haberdar olması için bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz" dedi.Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği katkısı ve Cumhurbaşkanımızın talimatı ile başlatılan seferberliği tanıtımı yapmak için bir araya geldiklerini aktaran ETO Başkanı Güler ise, "15 binden fazla üyemize mektup gönderdik. 20 bine yakın SMS attık. Sosyal medya aracılığıyla istihdam seferberliğini tanıtmaya çalışıyoruz. İstihdam seferberliği kapsamında kişi başına 20 bin liraya kadar destek veriliyor. Ülkemiz ekonomisinin gelişmesi için istihdamın artması çok önemlidir. Yapılan seferberlik işverenlere çok büyük fırsatlar sağlıyor. İstihdam seferberliği işçilik maliyetlerini düşüren, işverenin yüklerini azaltan bir teşvik programıdır. Üyelerimizin bu fırsatlardan yararlanacağını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.Vali Çakacak'ın katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısının daha geniş kitlelere yayılacağına inandığını dile getiren ESO Başkanı Kesikbaş da "15 gündür İstihdam Seferberliği 2019 ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bu tip teşvik ve destekler olağanüstü dönemden geçen ülkemiz için çok önemli. İhracatın gelişmesi için istihdam da çok önemli. Bunlar birbirine entegre olması gereken unsurlar. Bütün sanayici arkadaşlara sesleniyorum. Ur-Ge projeleri ve bu destekleri değerlendirsinler. Bunlar devletimizin kısıtlı bize sunduğu imkanlardır" diye konuştu.Daha sonra Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, "İstihdam Seferberliği 2019" kampanyası ile ilgili hazırlanan bilgilendirme metnini okudu. Başkan Zeydan, konuşmasının bir bölümünde şunları söyledi:"Hatırlayacağınız üzere 21 Ocak'taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulundu. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim. Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. İki bin 21 TL ücret ve bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 TL'yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL'yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor." - ESKİŞEHİR