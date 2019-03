İstihdam Seferberliği Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Kaynak: İHA

İstihdam Seferberliği tanıtım toplantısında konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın; "Bu büyük milletin yapamayacağı hiçbir şey yok. İstihdamını da, ihracatını da artıracak, kapasitesini de artıracak. Bu güç ve kudret bizde var inşallah" dedi.Kayseri Ticaret Odası (KTO), Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Borsası (KTB), Kayseri OSB, Mimarsinan OSB ve İncesu OSB'nin ortaklaşa düzenlediği İstihdam Seferberliği tanıtım toplantısı düzenlendi. KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Şehmus Günaydın istihdam seferberliği konusunda işadamları ve sanayicilerin gayretlerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek; "İşverenlerimiz ve sanayicilerimiz bu konuda gerçekten çok önemli bir görevi başarıyla yerine getiriyor. Bulundukları noktadan daha ileri noktaya taşımak için de ellerinden gelen gayreti ve çabayı gösterdiklerini biz memnuniyetle müşahede ediyoruz. Tabi istihdam seferberliği tek ayaklı olmuyor, bunun diğer ayağı da kamu. Bu yeni pakette gerçekten reddedemeyeceğimiz çok önemli fırsatlar var. Bu fırsatları kullanarak üretimimizi artıracağız. İstihdam ve ihracatımızı artıracağız hep beraber inşallah. Bu kampanyanın daha önceki kampanyalar gibi Kayserimizde de yoğun bir şekilde ilgi, destek göreceğini görüyorum. İnşallah daha önceki seferberlikte ilk 10'a giren Kayserimiz yine bu istihdam seferberliğinde 'Burası Türkiye burada iş var' kampanyasında da yine kendisine yakışanı yapacak ve inşallah Kayserimiz yine üst sıralardaki yerini alacaktır. Ortaya koyduğumuz hedefin gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok. Gerek Ticaret Odası başkanımız, Sanayi Odası başkanımız ve OSB başkanlarımızın yapmış olduğu çalışmalarda ortaya koyduğumuz hedefi rahatlıkla tutturacağımızı görüyoruz. Ama biz inşallah yapabileceğimiz kadar, artırabildiğimiz kadar artıralım. Bu büyük milletin yapamayacağı hiçbir şey yok. İstihdamını da, ihracatını da artıracak, kapasitesini de artıracak. Bu güç ve kudret bizde var inşallah" dediKayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise Kayseri'nin önceki istihdam seferberliğinde kendisine yakışanı yaptığını belirterek, yine örnek şehirler arasına gireceğini kaydetti. Başkan Nursaçan; "Yine cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Kayseri valimizin himayeleriyle ülkemizin kalkınmasına, üretimin ve istihdamın artırılması konusundaki Milli İstihdam Seferberliği'ni elbette ki aziz vatanımızın, güzel şehrimizin saygıdeğer, cefakar sanayicilerimizin kayıtsız kalmayacağını, bundan önceki yapılan istihdam seferberliğinde güzel ülkemizi ilk 10'da temsil eden değerli sanayicilerimizin de yine kıymetli valimizin destekleriyle cumhurbaşkanımızın talimatlarını yerine getireceğimizi, bizim için bir şeref. Unutmayalım ki kalkınmamızın birinci hamlesi üretim. Üretim olmadan gelişme olmaz. Saygıdeğer valimizin de geldiği günden bu yana vermiş olduğu destek ve özveriden dolayı tekrar sanayicilerim adına teşekkürü bir borç biliyorum. Elbette eğitimsiz üretimle kalkınmamız mümkün değildir. Ayrıca büyükşehir belediye başkanımız da ne zaman kapısını çalsak eğitim alanında bize kayıtsız kalmadı, destek verdi. Elbette büyüyen, gelişen, ihracat yapan, sorunlarını el ele vererek büyüyen Türkiye'nin yolu üretimden geçiyor. Kayseri sanayicisinin el ele değerli oda başkanlarımızla birlikte cumhurbaşkanımıza ve valimize örnek olacağımızı ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise hükümetin açıkladığı teşviklerle özel sektörün her zaman yanında olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunun altını çizdi. İş dünyası olarak bu fedakarlıklara kayıtsız kalmayacaklarını dile getiren Gülsoy; "Tanıtımını yapacağımız İstihdam seferberliği 2019 teşviklerinden özellikle kadınların yararlanmasını önemsiyor, bu doğrultuda kadın istihdamının artacağına inanıyorum. 2 buçuk milyon yeni istihdam hedefi ile istihdam alanında yeni bir devrime imza atılmaktadır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan bu seferberlik, Türk milletinin birlik ve dayanışma gücünün ispatı niteliğinde olacaktır. Her zaman ifade ettiğimiz üzere ekonomimiz sağlam temellere dayalıdır. Tüm olumsuzluklara rağmen, alınan tedbirlerle toparlanan iş dünyası, ülkemiz için belirlenen 2023 hedeflerine hız kesmeden ilerlemektedir. Hedefimiz, pastadan hak ettiğimiz payı almak ve ekonomide devler liginde ilk onda olmaktır. Türk milleti sonsuza kadar payidar kalacaktır ve ekonomisi güçlü bağımsız bir devlet olarak varlığımızı devam ettirebilmenin yolu da daha çok üretimden geçmektedir. Başlatılan seferberlik kapsamında her yeni istihdam, üretime destek niteliğindedir. Hükümet, özellikle açıkladığı son teşviklerle özel sektörün her daim yanında olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bizler de iş dünyası olarak bu fedakarlığa cevapsız kalmayacak, kampanyaya sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.Büyüksimitçi: "Bereketi ve umudu hiç kaybetmedik"En çok kazananın Türkiye'ye yatırım yapan, istihdam sağlayan olacağının altını çizen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi; "Hatırlayacağınız üzere 21 Ocak'taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 25 Şubat 2019 tarihinde TOBB Başkanımızın ev sahipliğinde Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ile Oda ve Borsa Başkanlarımızın ve TOBB Sektör Meclisi Başkanlarımızın katılımıyla 'Burası Türkiye Burada İş Var' sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatıldı. İstihdam Seferberliği 2019 kapsamında iş dünyamıza, girişimcilerimize 8 farklı teşvik sunuluyor ve bunları pek çoğu tarihi destekler şeklinde. Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim. Birincisi; nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 021 TL ücret ve bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 TL'yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL'yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek. Buradan iş dünyasına çağrıda bulunuyorum. Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de; herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor. Yani burada devletimiz işverene diyor ki, düzenini bozma, istihdamı koru. Bu teşvikler konusunda şirket sahipleri ve yöneticileri kadar muhasebecilere ve şirketlerin insan kaynakları yöneticilerine de büyük görevler düşüyor. İstihdam teşviklerinin iyi anlaşılması ve uygulanması konusunda onlardan ekstra hassasiyet bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte de valimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın yerel teşkilatları ve iş dünyası kuruluşlarımızın başkanlarının katılımıyla üyelerimize yönelik olarak istihdam teşvikleri bilgilendirme toplantıları yapmaya devam edeceğiz. İlimizde her ay en çok ilave istihdam sağlayan üyelerimizi kutlayacağız. Bakın 2017'deki istihdam seferberliğinde kamu-özel sektör olarak el ele verdik ve 1,5 milyon ilave istihdam sağladık. Kamu-özel sektör el ele verdi mi yapılmayacak şey yoktur. Buradan tüm iş dünyamıza ve işverenlere de çağrıda bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ülke çapında her işverene sesleniyoruz; Türkiye'nin gücüne ve geleceğine güvenin. İstihdam Seferberliği 2019'a katılın, bu tarihi istihdam teşviklerinden faydalanın. En az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem işinizi geliştirin, hem ekonominin büyümesine katkınız olsun, hem de Türkiye'nin geleceğine yatırım yaparak, kazanan siz olun. Dünün en çok kazananları, Türkiye'ye yatırım yapanlar, Türkiye'de istihdam sağlayanlar oldu. Yarının en çok kazananları da, bugün Türkiye'ye yatırım yapanlar, insanımıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu topraklarda bereketi ve umudu hiç kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Bereketli ve umut dolu bir güne merhaba demek için, 'Burada iş var, Burada AŞ var, Burada gelecek var' diyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ