İstihdam Seferberliğinden Bütün Sanayicilerimizin Faydalanmasını Bekliyoruz"

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İslahiye Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen, 2019 İstihdam Seferberliği'nden bütün sanayicilerin faydalanmasını beklediklerini belirtti.Türkmen, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ortaklığında yürütülen istihdam seferberliğinin İslahiye, Nurdağı ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.İstihdam seferberliğine tam destek verdiklerini belirten Türkmen, "Burası Türkiye Burada İş Var" sloganıyla başlatılan yeni istihdam seferberliğinin firmaları için çok önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Bu istihdam seferberliği kapsamında verilecek teşviklerden ve avantajlardan bütün sanayicilerimizin faydalanmasını bekliyoruz. Yeni istihdam seferberliğinde asgari ücret desteği, prim ve vergi teşviki başta olmak üzere farklı teşvikler sağlanmaktadır. Üyelerimizin verilecek desteklerden faydalanarak daha fazla üretim, daha fazla ihracata yönelmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.Devletin program kapsamında 30 Nisan'a kadar ilave istihdam yapan şirketlere, her bir çalışan için 3 ay boyunca prim, vergi ve ücret desteği vereceğini vurgulayan Türkmen, izleyen 9 ayda da prim ve vergilerin devlet tarafından ödeneceğini kaydetti.Türkmen, İTO'nun tüm üyelerini bu teşviklerden yararlanmaya, ekonomik kalkınmaya katkı sunmaya davet etti.