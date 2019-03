Kaynak: AA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün dünya, bütün ülkeler önce bütün programlarının başına istihdamı koyarlar. Ben insana iş, güç yaratıyor muyum? Sosyal devlet olarak gereğini yapıyor muyum? İstihdam yaratıyorsan memlekette huzur var demektir." dedi.Yalova'da, Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de işsizliğin en temel sorun olduğunu savundu.Bütün kötülüklerin temelinde işsizliğin yattığını öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:"Bir babanın okula giden çocuğa harçlık verememesi ne demektir? Bir annenin akşam çocuğunun karnını doyuramaması ne demektir? Bütün dünya, bütün ülkeler önce bütün programlarının başına istihdamı koyarlar. Ben insana iş, güç yaratıyor muyum? Sosyal devlet olarak gereğini yapıyor muyum? İstihdam yaratıyorsan memlekette huzur var demektir. Herkesin işi, aşı varsa o memlekette huzur var demektir. Yeni işsizlik rakamları açıklandı. Resmi rakamlara bakıyorsunuz, gayriresmi rakamlara bakıyorsunuz. Resmi rakamlar yüzde 13,5'a çıktı. Felaket bir şey. 2002 krizinde böyle bir tablo yoktu. İşsiz sayımız 7,5 milyona dayandı. Büyük bir kısmı da üniversite mezunu işsizler."Kılıçdaroğlu, bir iktidarın işsizlik sorununu çözüyorsa veya minimize ediyorsa başarılı, çözmüyorsa da dünyanın ortak söylemi olarak başarısız kabul edildiğini belirtti.Herhangi bir ülkede işsizliğin belli bir oranın üstüne çıkması durumunda yönetimin başarısız sayılacağını anlatan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:"Bir ülkede işsizlik belli bir oranın üstüne çıkmışsa hele gele yüzde 13,5'a, 14, 15, 16'lara çıkmışsa orada büyük bir başarısızlık var demektir. Yönetimde başarısızlık var demektir. Diyeceksiniz ki nasıl yönetimde başarısızlık var? İşsizlik sorununu çözmek için memlekette geliri artırmak için ne oluyor? Diyorlar ki vatandaşa 'Vergi ver.' Öyle ya vergi vereceksiniz. Vergi zor alıma dayanıyor. Gönüllü vergi vermek yoktur. Vergi vereceksin, vermezsen gelir size cezayı bir de faiziyle üstelik sizden vergiyi zorla alır. Vergi verildi mi, verildi. Trilyonlarca lira vergi toplandı son 17 yılda. Trilyonlarca lira, dolar daha doğrusu vergi toplandı. Yetti mi, hayır yetmez dediler. Ne olması lazım? Özelleştirme yapacağız. Ne kadar özelleştirme yaptılar? Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmelerini yaptılar. 70 milyar dolarlık özelleştirme yaptılar. Yani o parayı da aldılar. İyi peki. Yetti mi, yetmedi. Bir dünyanın borcunu aldılar son 16 yılda, 17 demiyorum. Son 16 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye ödedikleri faizin miktarı 149 milyar dolar.Bakın vergi aldılar vatandaştan, özelleştirme yaptılar, borçlandırdılar, şimdi faizi ödemek için borçlanmak zorundalar. Soru şu: Bu paralar nereye gitti? Bu kadar işsizlik var, yoksulluk var? Binlerce çocuk yatağa aç giriyor. Nereye gitti bu paralar? Bu soruyu, hangi partiye oy veriyorsa versin, her vatandaşımın önce vicdanına sorması lazım. Özellikle de 17 yıldır bir partiyi tek başına iktidara getiren AK Parti'li kardeşlerimizin sorması lazım. ya vergi istedin verdik, özelleştirme yaptın 'tamam' dedik, borç dedin evet, ona da 'evet' dedik. Nerede ya memlekete nerede ne oldu? Nasıl oluyor da 7,5 milyonu aşkın kişi işsiz kalıyor bu ülkede? Gerçekten de toplumun doğru bilgilenmesi değil toplumun yanlış bilgilenmesi için her şeyi de yaptılar."Kılıçdaroğlu, 2012'de Türkiye'nin 6 bölgeye ayrılarak yine bölgesel bazlı teşvikler getirildiğini anımsattı.Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 15 ile yatırım yapılması için bu teşviklerin konulduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ne oldu? Hiçbir şey. Geçiyorum, 2015. Sayın Davutoğlu, Başbakan o zaman. Çankaya Köşkü'nde İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi açıkladı. Ne oldu? Hiçbir şey. Devam ediyor. Sayın Binali Yıldırım, şimdi beyefendi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı. Başbakan Binali Yıldırım. Yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlamak üzere bir paket açıkladı. Kullandığı bir sözcük, cümle önemli, 'Turkuaz halı sereceğiz' diyor. Turkuaz halıyı nereye serdin kardeşim? Nedir bu 7,5 milyon işsiz? Turkuaz halıyı nereye serdiğinizi biz gayet iyi biliyoruz. Beşli çeteyi de çok iyi biliyoruz. Sarayda oturanların hiçbirisinin işsizlik sorunu yok. Yakınlarının, çocuklarının işsizlik sorunu yok. Herkesin bir eli yağda bir eli balda. Turkuaz halıyı kimin altına serdin? Hala bilmiyoruz.Devam ediyor, 2016. Sayın Binali Yıldırım yine Başbakan. Bakanlar Kurulunda yine 'Devrim niteliğinde yenilikler yaptık ve teşvik paketini açıkladık' diyor. Devrim niteliğinde yenilikler ne oldu? Nasıl bir yenilik? Nasıl oluyor da 7,5 milyon çocuğumuz işsiz, insanımız işsiz. Torba yasa 2019 şubat ayında Meclis'ten çıktı. Torba yasa çıkardılar. Yine teşvik, istihdamı teşvik. E nasıl oluyor da insanlar işsiz kalıyor ve sevgili damat açıkladı. Damat 25 Şubat 2019'da açıklama yapıyor. '2,5 milyon istihdam yaratacağız.' İyi de 17 yıldır 1 milyon niye yaratmadın ya? Niye en azından işsiz sayısını azaltmadın? Şimdi, ne zaman? Seçimlerden sonra yaratacaklarmış. Seçimlerden önce olmaz."Ekrem İmamoğlu'nun istihdam vaadiPartisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "Belediye başkanı olduğumda 5 yıl içinde 150 bin kişiye istihdam yaratacağım." dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Rakibi Binali Bey'in söylemi, 18 Şubat 2019, 'Belediyelerin istihdam yaratma görevi yoktur.' Yani 'Nereden çıkardınız siz bunu? Ben Başbakan iken bile beceremedim. Şimdi belediye başkanıyken nasıl becereceğim' diyor. İtiraf ediyor, 'Böyle bir yetkisi yoktur' diyor. 'Görevi yoktur' diyor. Bunu üzerine Ekrem Bey bir açıklama yaptı, 'Ben 150 bin demiştim, 5 yıl içinde, söz veriyorum 200 bin kişilik istihdam yaratacağım' dedi. Sonra Binali Bey bir televizyon programına katıldı. Ne dedi? '5 yılda ben 500 bin kişiye istihdam yaratacağım.' Günaydın beyefendi, günaydın. Devleti kimlerin yönettiğini görüyorsunuz. Nasıl yönettiklerini de görüyorsunuz. Tutarsızlıkları görüyorsunuz. Çaresizlikleri görüyorsunuz. Öngörüsüzlükleri görüyorsunuz. Neleri yapıp neleri yapmayacaklarını bilmeyenleri görüyorsunuz." diye konuştu.Türkiye'nin üretimden koparıldığını savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:"Eğer bir beka sorunu aranıyorsa, Türkiye üretimden koparıldığı için bir beka sorunu, gelecek sorunu vardır. Bunun bilinmesi lazım. 17 yıl yöneteceksiniz bir memleketi, 17 yıl vergi alacaksınız, özelleştirme yapacaksınız, borç alacaksınız, sonunda ortaya üretimden kopartılan bir Türkiye ve 7,5 milyon işsiz insan. Nasıl oluyor bu? Nereye gitti bu paralar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir planı var mı şu anda? Bir kalkınma planı yok. En son kalkınma planı süresi 2018'de bitti. 2019, yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Kalkınma planı yok. 17 yıldır ülkeyi yönetenlerin Türkiye'yi getirdikleri nokta budur.""Vatanımızı, bayrağımızı, ülkemizi, insanımızı seviyoruz"Kılıçdaroğlu, "2018'de sadece Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal ettik. Ne için? 28 milyon dolarlık buğday ithal ettik. 13 milyon dolarlık da tütün ithal ettik. Dün Adıyaman'da vatandaş, elinde tütün demetiyle geliyor, 'Ne yapacağız?' diyor. Yunanistan var, senin ekmene gerek yok. Ne olacak peki bu vatandaş?" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:"Buğday ekilir mi Türkiye'de, ekilir. Hani Orta Anadolu buğday ambarıydı, ne oldu bu buğday ambarına? Batının egemen güçleri şu anda diyorlar ki '82 milyonluk Türkiye'yi kim doyuracak?' Hollanda diyor 'Ben doyuracağım.' Yunanistan, Almanya, Kanada diyor 'Ben doyuracağım.' 82 milyon. Mercimeği ben vereyim, nohudu sen ver, fasulyeyi bir başkası, canlı hayvanı bir başkası, eti bir başkası. Samanı Romanya'dan alalım. Peki Türkiye, ne olacak bu çiftçiler, üreticiler?"Sandığa gidileceğini ve oy kullanılacağını ancak kimseye A partisine veya B partisine oy vermesini söylemediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Sadece ve sadece elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Başka bir şey istemiyorum." dedi."Ülkücü kardeşlerime de seslenmek isterim. Ülkücü kardeşlerime, kendisini milliyetçi olarak tanımlayan kardeşlerime seslenmek isterim. Bizim 6 okumuzdan birisi milliyetçiliktir. Nedir milliyetçilik; vatanseverliktir." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, vatanı, bayrağı, ülkeyi ve insanları sevdiklerini, kendilerinin de milliyetçi olduklarını vurguladı.Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Ben isterim ki eğer bir gelir elde edeceksek, kazanç elde edilecekse önce benim ülkem bunu sağlasın, benim ülkem büyüsün, benim ülkem güçlü olsun. Nasıl güçlü olacak; üreterek güçlü olacak? Üreterek, satarak değil. Bakın Cumhuriyeti kuranlar ne yaptılar biliyor musunuz? Pamuk, tütün, tarım ürünleri sattılar, fabrikalar kurdular. Bunlar ne yapıyorlar, fabrikaları sattılar domates getiriyorlar. Fabrikaları sattılar saman getiriyorlar. Fabrikaları sattılar biber getiriyorlar. Fabrikaları sattılar 200 bin ton patates getirecekler. Hangi akıl Allah aşkına hangi akıl ya hangi mantık bu? Bu mudur milliyetçilik? Bu söylemin ve bu siyasi iradenin arkasında durmak ve onun bekçiliğini yapmak mıdır milliyetçilik?Başka bir şey daha var. Sakarya burnunuzun dibinde. 20 milyar dolarlık bir fabrika var orada, tank palet fabrikası. Kime sattılar yüzde 49,9'unu; Katar ordusuna. Şimdi ben kendisini ülkücü ya da milliyetçi olarak tanımlayan bütün kardeşlerime sesleniyorum. Bana dünyada bir ülke gösterin, ister Amerika, ister Kanada, ister Japonya, ister Güney Kore, isterseniz Kuzey Kore, isterseniz Rusya, Avustralya, neresi derseniz. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya satan bir örnek ülke gösterin Allah aşkına. Var mı böyle bir ülke? Her şeyi sattılar sıra silah fabrikasına geldi. Efendim 'Biz satmadık.' Telekomu siz satmadınız mı? 25 yıl Katar ordusuna vereceksiniz. Efendim 'Satılmadı, özelleştirme yok.' Resmi Gazete'yi okumuyor musunuz? Tapu gibi özelleştirme kararı var. Yeri var, arsası var, arsanın büyüklüğü var. '25 yıllığına özelleştirecek' diye yazıyor ve altında da bir imza var. Sarayda oturan zatın imzası var orada. Resmi Gazete'de yayımlandı."(Bitti)