İstihdamı KOBİ'ler sağlıyor desteği de önce onlar alsın!
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, video konferans yoluyla sorularımızı yanıtladı.
07.04.2020 05:03 | Son Güncelleme: 07.04.2020 05:03
MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, video konferans yoluyla sorularımızı yanıtladı. Kaan, virüs salgınına karşı atılması beklenen genişleme adımının büyük firmalardan çok bankalara yönelik yapılmasını, asıl desteklenmesi gereken şirketlerin istihdamın yüzde 75'ini sırtlayan KOBİ'ler olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Bora Füzesi, Ekonomi