“İstihdamı koruyalım, hasarı azaltalım”
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı meydana gelmesi muhtemel istihdam kaybına ilişkin bir açıklamada bulundu.
26.03.2020 11:37 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:37
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı meydana gelmesi muhtemel istihdam kaybına ilişkin bir açıklamada bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Koronavirüs, Bursa, Ekonomi