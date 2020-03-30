İstihdamı ve kırılgan kesimleri korumak için 6 somut öneri
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar Sayan ve Dr. Güneş A. Aşık, DÜNYA'nın çağrısına katılarak, korona günlerinde istihdamı ve kırılgan kesimleri korumak için faydalı olacağını düşündükleri bazı önerileri kaleme aldı.
30.03.2020 05:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 05:06
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar Sayan ve Dr. Güneş A. Aşık, DÜNYA'nın çağrısına katılarak, korona günlerinde istihdamı ve kırılgan kesimleri korumak için faydalı olacağını düşündükleri bazı önerileri kaleme aldı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Ekonomi