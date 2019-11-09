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İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-1

STAT: EryamanHAKEMLER: Ali Şansalan, Candaş Erbil, Mehmet Salih Mazlum GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç- Erdem, Flavio, Zargo Toure, İbrahim (Dk. 90 Ahmet Oğuz), Berat (Dk.80 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Candeias, Nadir (Dk.

09.11.2019 17:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:02İstikbal Mobilya Kayserispor: 2-1

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Ali Şansalan, Candaş Erbil, Mehmet Salih Mazlum

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç- Erdem, Flavio, Zargo Toure, İbrahim (Dk. 90 Ahmet Oğuz), Berat (Dk.80 Rahmetullah Berişbek), Sessegnon, Candeias, Nadir (Dk.68 Fabricio), Sio, Stancu

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung- Lopes, Şamil, Abdennour, Yasir, Hasan, Djedje (Dk.86 Bilal Başakcıoğlu), Mensah (Dk. 68 Emre Demir), Henrique, Umut (Dk. 68 Nurettin Korkmaz), Adebayor

GOLLER: Dk. 14 Giovanni Sio, Dk.81 Stancu ( ), Dk.71 Emre Demir (İM )

SARI KARTLAR: Giovanni Sio, Candeias (Gençlerbirliği),

Süper Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Öte yandan Kayserispor'un tek golünü atan 15 yaşındaki Emre Demir, Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu oldu.

2'nci dakikada Candeias'ın ortasında Nadir topu kafayla indirdi ancak savunma Sio'dan önce topu uzaklaştırdı.

14'üncü dakikada Erdem'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sio, uzak mesafeden şutunu çekti. Abdennour'a çarpan top kalecinin solundan ağlara gitti. 1-0

28'inci dakikada Candeias sol taraftan ceza sahası içine ortaladı. Stancu altı pasın içinde topa dokunamadı, top auta çıktı.

35'inci dakikada Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunda Abdennour ceza sahasında kafayı vurdu top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55'inci dakikada Hasan'ın ceza sahasına yaptığı tehlikeli ortada Adebayor'dan önce savunmada Flavio topa müdahale etti ve topu uzaklaştırdı.

71'inci dakikada Lopes topu ceza sahasına ortaladı. Topla buluşan Emre Demir, düzgün bir vuruşla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi. 1-1

76'ncı dakikada Kayserispor savunmasında müthiş hata! Djedje'nin kaleciye geri pasında araya giren Stancu kaleciyle karşı karşıya kaldı. Stancu'nun şutunu kaleci Lung çıkardı.

81'inci dakikada Erdem sağ taraftan topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içinde Sio topu indirdi, topa buluşan Stancu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

85'inci dakikada Henrique'nin pasında ceza sahasın içinde topla buluşan Adebayor'un şutu az farkla üstte auta gitti.

90'ıncı dakikada Sio ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top kaleci Lung'u geçip auta giderken Stancu topa yetişti ve şutu kale direği dibinden dışarı çıktı.


- Demir

Gençlerbirliği, Kayserispor, Ahmet Oğuz, Spor

Kaynak: DHA

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