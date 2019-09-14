STAT: Antalya

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Kemal Yılmaz (xx), Süleyman Özay (xx)

ANTALYASPOR: Boffin (xx) - Nazım Sangare (xx), Diego Angelo (xx), Bahadır (xx), Celustka (xx), Charles (xx), Ufuk Akyol (xx) (Dk. 89 Hakan Özmert), Chahechouhe (x), Serdar Özkan (xxx) (Dk. 82 Fredy), Mukaıru (xx) (Dk. 78 Dala x), Gustavo Blanco (xxx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Miguel Lopez (xx), Poulaine (xxx), Rienstra (xx), Yasir Subaşı (xx), Hasan Hüseyin (xx), Djedje (xx) (Dk. 53 Tavares xx), Ntep (x) (Dk. 30 Ziya xx), Mensah (xx), Bilal (xx) (Dk. 84 Aksel), Adebayor (xxx)

GOLLER: Dk. 3 Gustavo Blanco, Dk. 50 (P) Serdar Özkan (Antalyaspor) - Dk. 44 (P) Adebayor, Dk. 74 Poulaine ( Kayserispor )

SARI KARTLAR: Ufuk, Nazım Sangare, Serdar Özkan, Bülent Korkmaz (TD) (Antalyaspor) - Djedje (Kayserispor)

Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan maçta Antalyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor 2-2 berabere kaldı.

Antalysaspor'da 1984-1987 yılları arasında forma giyen Hasan Elidemir'in vefatı nedeniyle maç öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

3'üncü dakikada Serdar Özkan'ın pasında Gustavo Blanco topu kale önünde ağlara gönderdi: 1-0. Golden sonra kırmızı beyazlı futbolcular, hafta içi antrenmanda sağ diz menisküs ve çapraz bağlarından sakatlanan Harun Kavaklıdere'nin giydiği 98 numaralı formayı tribünlere gönderdi.

13'üncü dakikada Serdar Özkan'ın verdiği pasla, ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Nazım Sangare'nin vuruşu kalecinin sağından az farkla dışarıya çıktı.

41'inci dakikada Kayserispor Bilal ile sağ kanattan köşe atışı kullandı. Ceza alanı içinde Miguel Lopez'in vuruşunda topu kaleci Boffin sola çeldi. Ziya'nın arka kale önünde vuruşunda top Nazım Sangare'ye çarparak dışarıya çıktı. Ancak, VAR hakeminin uyarısı ile Fırat Aydınus, top dışarı çıkmadan önce Nazım Sangare'nin elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Ardından Sangare'ye sarı kart gösterdi.

44'üncü dakikada topun başına geçen Adebayor'un penaltı vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

47'nci dakikada Gustavo Blanco'nun ceza alanı içinde topla buluşturduğu Nazım Sangare'nin şutu kaleciden geri döndü. Ancak, maçın hakemi VAR'ın uyarısı ise Nazım Sangare'nin topa vurduğu anda Djedje tarafından düşürüldüğünü tespit ederek penaltı kararı verdi. Djedje de sarı kartla cezalandırıldı.

50'nci dakikada penaltı atışını kullanan Serdar Özkan topu ağlara bıraktı: 2-1.

62'nci dakikada Ufuk'un ceza alanı dışından sert şutu kalecinin sağından az farkla dışarıya çıktı.

74'üncü dakikada Kayserispor ceza alanı dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Mensah'ın kullandığı serbest atışta kale önünde topa yükselen Poulaine'in kafa vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti: 2-2.

79'uncu dakikada Gustavo Blanco'nun ceza alanı dışından sert şutu az farkla auta çıktı.

Karşılaşma 2-2 sona erdi.