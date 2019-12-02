İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-1

Olgucan KALKAN/

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner Erkin, Atiba (Dk. 74 Oğuzhan), Elneny, Diaby (Dk. 85 Güven Yalçın), Ljajic, N'Koudou (Dk. 80 Lens), Burak Yılmaz

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung - Lopes, Poulain, Abdennour (Dk. 46 Mert Kula), Yasir Subaşı (Dk. 78 Kravets), Hasan Hüseyin Acar, Şamil Cinaz (Dk. 46 Nurettin Korkmaz), Djedje, Mensah, Emre Demir, Adebayor

GOLLER: Dk. 20 Atiba Hutchinson, Dk. 30 Gökhan Gönül, Dk. 41 - Dk. 90 Burak Yılmaz (Beşiktaş) - Dk. 86 Adebayor (İstikbal Mobilya Kaysersipor)

SARI KARTLAR: Oğzuhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş) - Nurettin Korkmaz (İstikbal Mobilya Kayserispor

Süper Lig'de 13'üncü haftanın kapanış karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 20'nci dakikada Atiba Hutchinson, 30'uncu dakikada Gökhan Gönül ile 41 ve 90'ıncı dakikalarda Burak Yılmaz kaydetti. Bu galibiyetle puanını 24'e çıkartan siyah beyazlılar, 3'üncü sıraya yükseldi. Konuk ekibin mücadeledeki tek golü ise 86'ncı dakikada Adebayor'dan geldi.

10'uncu dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Diaby topu içeri çevirdi. Kaleye arkası dönük bir şekilde topla buluşan Burak Yılmaz'ın dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

12'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ljajic'in sert şutunda kaleci Lung gole izin vermedi.

15'inci dakikada Kayserispor savunmasının hatalı pasında topla buluşan Burak Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra yerden yaptığı sert şutta meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

16'ncı dakikada Adebayor'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mensah'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Karius topu kornere tokatladı.

20'nci dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Atiba Hutchinson, düşerken yaparken yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

30'uncu dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Caner soldan sıfıra inip ortasını yaptı. Savunmadan seken top ceza sahası dışındaki Gökhan Gönül'e geldi. Gökhan'ın sert şutunda Kayserispor savunmasında Abdennour'un ayak koyduğu top, kaleci Lung'u kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu: 2-0.

41'inci dakikada Beşiktaş 3'üncü golü buldu. Elneny ile duvar pası yapan Burak Yılmaz, topu bir kez daha Mısırlı futbolcuya aktardı. Elneny'i bir kez daha sol taraftan hareketlenen Burak Yılmaz'ı gördü. Tecrübeli futbolcunun ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lung'un sağından ağlarla buluştu: 3-0.

43'üncü dakikada Gökhan'ın ortasında Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Elneny'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda Lung topu kornere tokatladı. Paslaşılarak kullanılan kornerin ardından N'Koudou ortasını yaptı. Atiba'nın arkaya aşırttı topta Yasir'in ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.

44'üncü dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Diaby'nin içeri çevirdiği topta ön direkte Gökhan vuramadı. Arka tarafa açılan topta N'Koudou'nun zayıf dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

65'inci dakikada Adebayor'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Nurettin Korkmaz'ın sol ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

75'inci dakikada Ljajic'in pasıyla sağ taraftan çizgiye inen Gökhan Gönül'ün ortasında top ceza sahası dışındaki Caner'e geldi. Caner'in sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

82'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Ljajic'in içeri çevirdiği topta rakiplerinden sıyrılan Lens'ten önce kaleci Lung'tan müdahale edince meşin yuvarlak Diaby'nin önüne düştü. Diaby'nin şutunda kaleci Lung'e geçen topa Kayserispor savunması sonda anda müdahale etti.

86'ncı dakikada Kayserispor farkı 2'ye indirdi. Kazanılan serbest vuruşta Mensah ortaladı. Ceza sahası içindeki Adebayor'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.

90'ıncı dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Oğuzhan Özyakup kafayla arkaya aşırttığı topta altıpasın içindeki Burak Yılmaz'a dokunmak kaldı: 4-1.

Müsabaka 4-1'lik skorla tamamlandı.

BEŞİKTAŞ İLK KEZ 4 GOLLE GALİP

Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-1 mağlup ederken, bu sezon ilk kez resmi bir maçta 4 gol atma başarısı gösterdi. Daha önce Süper Lig'in 2'nci haftasında iç sahada Göztepe'yi 3-0 ile geçmeyi başaran siyah beyazlılar bu maçın ardından Süper Lig'de en çok gol attığı maçı yaşamış oldu.

FİKRET ORMAN PARALAR NEREDE TEZAHÜRATI

Siyah beyazlı taraftarlar mücadelenin son dakikalarda eski başkan Fikret Orman aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Beşiktaşlı taraftarlar bir süre "Fikret Orman paralar nerede" şeklinde tempo tuttu.

ABDULLAH AVCI VE OĞUZHAN ÖZYAKUP TRİBÜNLERE ÇAĞRILDI

Beşiktaş taraftarı, ligin ilk haftalarında tepki gösterdikleri teknik direktör Abdullah Avcı ve bir süredir eleştirilen Oğuzhan Özyakup'u maçın ardından tribünlere çağırdı. Siyah beyazlı taraftarların tribüne çağırdığı Oğuzhan Özyakup, takım arkadaşlarını da yanına alarak üçlü çektirdi. Ayrıca Abdullah Avcı da tüm tribünlere tek tek giderek kendisini çağıran Beşiktaşlı taraftarların önünde eğildi.