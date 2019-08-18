İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor: 0-1

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Turgay Numanoğlu (xx), Mustafa Sönmez (xx), Salih Mazlum (xx)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: İsmail (xx) - Aymen (xx), Poulain (xx), Atilla (xx), Alpay (x) Dk. 5 Ziya (xx) (Dk. 78 Bilal x), Lopes (x), Djedje (xx), Pedro (xx), Mensah (xx), Rienstra (xx) (Dk. 88 Emre Demir x), Umut (xx)

ALANYASPOR: Marafona (xxx) - Nsakala (xx), Silva (xxx), Juanfran (xx), Caulker (xxx), Ceyhun (xx) (Dk. 78 Salih Uçan xx), Bakasetas (xx), Efecan (xxx) (Dk. 90 Bambuu), Siopis (xx), Fernandes (xx) (Dk. 70 Djalma Campos xx), Cisse (xxx)

GOL: Dk. 85 Cisse (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Atila, Aymen, Pedro, Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor) - Cisse (Alanyaspor)

Süper Lig 1'inci hafta mücadelesinde İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında ağırladığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

14'üncü dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın ortasına kafa vuruşu gerçekleştiren Fernandes'in kafa vuruşunu kaleci İsmail kurtardı.

26'ncı dakikada Alanyaspor'un kullandığı korner atışında ceza alanı dışındaki topu önünde bulan Siopis'in şutu az farkla auta gitti.

37'nci dakikada gelişen Kayserispor atağında Miguel Lopes kale ağzına ortaladı ancak kaleci Marafona son anda müdahale etti.

39'uncu dakikada Kayserispor'un kullandığı kornerde kafalardan seken topu önünde bulan Lopes'in şutunu kaleci Marafona güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

55'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in şutunu kaleci İsmail Çipe kurtardı.

75'inci dakikada gelişen Kayserispor atağında Mensah topu Pedro ile buluşturdu. Kaleci İsmail'i de geçen Pedro topu filelerle buluşturdu. Gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

79'uncu dakikada Alanyaspor atağında ceza alanı çizgisi önünde Salih Uçan'ın şutunu kaleci İsmail Çipe kurtardı.

86'ncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında Djalma Campos'un pasına hareketlenen Cisse takımını öne geçiren golü buldu: 0-1.

90'ıncı dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor atağında Mensah'ın ceza alanına yaptığı ortaya dokunan Pedro topu filelerle buluşturdu. Maçın hakemi VAR'a gitti. Gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi