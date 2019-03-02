İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş: 2-2

Kaynak: DHA

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Serkan Arslanboğa (xx), Serkan Ok (xx), İsmail Şencan (xx)İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Lung (xx) - Lopes (xx), Kucher (xx), Kana Bıyık (xx), Sapunaru (xx), Varela (xx) (Dk. 71 Levent x), Mensah (xx) (Dk. 34 Hüseyin xx), Şamil (xx), Deniz (xxx), Umut (xx), Kravets (xxx) (Dk. 90 Gyan ?)BEŞİKTAŞ: Karius (xx) - Adriano (xx), Vida (xx), Medel (xx) Caner (xxx), Dorukhan (xx) (Dk. 61 Roco x), Atiba (xxx) (Dk. 80 Oğuzhan x), Ljajic (xx), Güven (xx) (Dk. 69 Lens x), Quaresma (xx), Burak (xx)GOLLER: Dk. 58 Kravets, Dk. 62 Deniz (Kayserispor) - Dk. 37 Atiba, Dk. 90 Caner (Beşiktaş)SARI KARTLAR: Kucher, Şamil, Deniz (Kayserispor), Dorukhan, Ouaresma, Oğuzhan (Beşiktaş)Spor Toto Süper Lig 24'üncü hafta karşılaşmasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.10'uncu dakikada Kayserispor'da sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı korner atışı ceza sahası dışına sekti. Lopes'in gelişine vurduğu top üstten auta gitti.13'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adriano'nun ortasında Burak Yılmaz'ın çektiği şutu kaleci Lung kurtardı.24'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Varela, kaleci Karius ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu üstten auta gönderdi.34'üncü dakikada Adriano ile girdiği ikili mücadelede omzundan sakatlanan Mensaha maça devam edemeyerek yerini Hasan Hüseyin Acar'a bıraktı.36'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Caner, ceza sahası içine orta yaptı. Vida'nın pasıyla kaleye vuruş yapan Burak'ın şutunu kaleci Lung kornere çeldi.37'nci dakikada Caner'in korner atışını ceza sahası içinde bulunan Atiba gole çevirdi: 0-1.İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.58'inci dakikada sol kanattan Kayserisporlu Varela'nın ortasına ceza sahası içinde kafa ile vuran Kravets topu ağlara yolladı: 1-162'nci dakikada ceza sahası dışında Atiba'dan topu çalan Deniz Türüç, ceza sahasına girerek çektiği şutta topu ağlara yolladı: 2-190'ıncı dakikada sol çaprazda Caner Erkin'in yaptığı ortada meşin yuvarlak kaleye yönelerek ağlarla buluştu: 2-2Maçta başka gol olmayınca maç 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı - Kayseri