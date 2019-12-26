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İstikbal Mobilya Kayserispor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de bir teknik adamın daha görevine son verildi. DHA'nın son dakika haberine göre; Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

26.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:13

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun'la yollar ayrıldı.

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 48 yaşındaki teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını kaydetti.

7 MAÇTA 5 MAĞLUBİYET YAŞADI

Sarı-kırmızılı kulüple 30 Ekim'de teknik direktörlük görevi için anlaşma sağlayan Bülent Uygun, ligde takımının başında çıktığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşadı.

İlk yarının son haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor, 10 puanla son sırada yer alıyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı

Spor


HABER YORUMLARI (3)
MUSTAFA: gelmesi hataydı zaten
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AAA: Tek marifeti feneri yenmek oldu. Soran olursa da fenerli dersiniz. . . Ama helal olsun bülent korkmaz gibi feneri yenip GS''ye yatmaz en azından.
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ZİYAA: Size de Teknik Direktör dayanmıyor Sayın yöneticiler. . . Bu kaçıncı oldu sayamadım. . . TFF 1. Lig çok uzak görünmüyor Kayserispor için. . . Çok yazık. . .
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