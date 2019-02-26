İstikbal Mobilya Kayserispor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları Hız Kazandı

İstikbal Mobilya Kayserispor
, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş
maçının hazırlıklarına hız verdi.
Sarı kırmızılı takımın kulüp tesislerinde başlayan antrenman öncesi teknik direktör Hikmet Karaman
, futbolcuları ile toplantı yaptı. Daha sonra gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular çalışmanın ilk kısmında kondisyon, topla yürüme ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci kısmında ise U21 takımı ile A takım futbolcuları kısa pas çalışması yaptı.
Yaklaşık 1 ay önce bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan Kayserisporlu futbolcu Bilal Başaçıkoğlu takıma katılarak son antrenmanda yürüyüş yaptı. 23 yaşındaki futbolcunun Nisan ayında oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenman
Bilal Başaçıkoğlu'ndan görüntü
Genel detaylar
Kayserispor, İstikbal Mobilya, Beşiktaş, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA