22.06.2019 17:29
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İstikbal Mobilya Kayserispor'da genel kurul ertelendi

İstikbal Mobilya Kayserispor

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor'un olağanüstü genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 29 Haziran'a ertelendi.

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor 'un olağanüstü genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 29 Haziran'a ertelendi.
Kayserispor'da bugün yapılması planlanan olağanüstü genel kurula, başkan yardımcısı Naci Bedir ve basın sözcüsü Orhan Taşçı katıldı. Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 29 Haziran Cumartesi'ye ertelendi. Genel kurul haftaya aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.
Basın sözcüsü Orhan Taşçı, yeterli çoğunluğun sağlanamadığını belirterek, "Genel kurul inşallah 29 Haziran tarihinde geniş katılımla yapılacaktır. Başkanımız Erol Bedir hafta içinde kendi beyanatına göre aday olmayacağını söyledi. Burada önemli olan şahıslar değil,  Kayserispor'dur. Kurtuluş reçetesi ne olur onun peşindeyiz. Önemli olan da o. İnşallah bir hafta sonra genel kurulumuzu yapacağız. Kayserispor sahipsiz kalmayacaktır" dedi.
'DENİZ TÜRÜÇ'ÜN MUTLU OLMASI ÖNEMLİ'
Orhan Taşçı, Deniz Türüç hakkında çıkan haberler hakkında da, "Deniz Türüç nerede mutlu ise orada oynamasını istiyoruz. Ortada bir sözleşme var. Deniz, değerli ve başarılı bir futbolcu, Milli Takım'da da oynayan, gelecek vadeden bir futbolcu. Şu an için Deniz Türüç hakkında genel bir teklif yok, gelirse onu da değerlendiririz" ifadelerini kullandı.


- Kayseri
Kaynak: DHA
Kayserispor , Spor

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