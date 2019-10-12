Haberler » Spor » İstikbal mobilya kayserispor'da, kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

İstikbal mobilya kayserispor'da, kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetiminde Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

12.10.2019 15:27İstikbal mobilya kayserispor'da, kasımpaşa hazırlıkları sürüyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın yeni teknik direktörü Samet Aybaba yönetiminde Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.  Ligin 8'inci haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa sahasında konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Samet Aybaba, yönetiminde futbolcular antrenmana ısınma çalışması ile başladı. Oyuncular sonrasında yarı saha hücum ve savunma çalışması yaptı. İzinli olan Umut Bulut, Emmanuel Adebayor antrenmanda yer almadı.



İstikbal Mobilya, Samet Aybaba, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
16:10 Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
16:08 Serdal Adalı'dan esnaf ziyareti
16:04 Avrupa akrobasi şampiyonası göbeklitepe kültür finali başladı
15:52 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda ringe çıkan Elif Güneri finale yükseldi.
15:58 Emre belözoğlu, fransa maçında forma giyemeyecek
15:57 Trabzonspor'dan 'Kurtarmak bizim kanımızda var" projesine destek
15:52 A Milliler, Fransa hazırlıklarına başladı
12.10.2019 16:12:31