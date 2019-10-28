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İstikbal Mobilya Kayserispor'da Samet Aybaba görevinden istifa etti

Kayserispor'da 17 gün önce sözleşme imzalayan Teknik Direktör Samet Aybaba görevinden, "Tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim." sözleriyle istifa etti. Aybaba yönetiminde Kayserispor 2 maçta 1 puan aldı.

28.10.2019 14:17

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Teknik Direktör Samet Aybaba görevinden istifa etti. Aybaba, yönetim kuruluna sunduğu istifa mektubunda, 10 Ekim tarihinde farklı birçok seçeneği olmasına rağmen, zor bir göreve soyunduğunu belirtti.

Geçmişteki güzel hatıralarının bu göreve başlamasında etkili olduğunu vurgulayan Aybaba, şunları kaydetti:

"Ancak görev yaptığım 17 günlük süre zarfında sergilediğim tüm çabaların karşılıksız kaldığını, futbolcu grubunun daha önce karşılaşmadığım bir umursamazlık içerisinde olduğunu, pozitif yönde hiçbir geri dönüş alamadığımızı fark ettim. Sizlerin de takdir edeceği üzere bu işin vitrini sahadır. Futbol, isimler kadar yürekle ve inançla oynanması gereken bir oyundur. Bunu geçmişime bakarsanız rahatlıkla görebilirsiniz. Hayatım boyunca futbola bakış açım sebebi ile hep saha içinde kalmaya, saha dışı entrikalara takılmamaya çalıştım. Her koşulda aslolan kulüptür, kimse kulübün üzerinde değildir diye düşündüm. Çok üzülerek, Kayserispor'da gelinen noktanın böyle olmadığını söylemek durumundayım."

2 MAÇTA 1 PUAN

Kayserispor Samet Aybaba yönetiminde 2 maçta 1 puan alabildi. Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 4-0 yenilen Kayserispor, evinde ise Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

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İstikbal Mobilya Kayserispor'da Samet Aybaba görevinden istifa etti

İstikbal Mobilya, Samet Aybaba, Kayserispor, Spor


YORUMLAR (4)
XD:baskan diğer kulüplerin yalakalığını yapacana az kulüple ilgilensin
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FLASH TV YALÇIN ABİNİZ:Kümeye Gayseri
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GAYSERİLİ:baskan Futbolculara 5 kurus ödeme bak nasil düzeliyor ozaman takim.
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BURAK:Zaten ödemediği için bu durumda takım . Biraz daha akılcı yorumlar lütfen .
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