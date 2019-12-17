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İstikbal Mobilya Kayserispor, Güray Vural'ı TFF'ye şikayet etti

İSTİKBAL Mobilya Kayserispor, Gaziantep FK futbolcusu Güray Vural'ı oynadıkları maçta gol sevincinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etti.

17.12.2019 13:59 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:59İstikbal Mobilya Kayserispor, Güray Vural'ı TFF'ye şikayet etti

İSTİKBAL Mobilya Kayseri , Gaziantep FK futbolcusu Güray Vural'ı oynadıkları maçta gol sevincinden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etti.

Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor maçında, ev sahibi takımın ilk golünü atan ve gol sevincinde rakip takım taraftarlarına yaptığı hareketlerden dolayı sarı kart gören Güray Vural, İstikbal Mobilya Kayserispor tarafından TFF'ye şikayet edildi.

"İŞLEM YAPILMASINI TALEP EDERİZ"

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz imzası ile TFF'ye gönderilen dilekçede şu ifadelere yer verildi: "Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasının 67'nci dakikasında gol atan ve gol sevincini diğer tarafta bulunan kulübümüz misafir seyirci tribünü önünde provokatif hareketlerle, futbol ahlakı ve futbolcu onurlu duruşundan yoksun şekilde yaşayan oyuncu Güray Vural'dan Futbol Disiplin Talimatı'nın 36'ncı maddesi 'Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışlarıyla TFF'nin saygınlığını zedeleyen ya da futbolun değerini düşüren futbolculara ceza verilmesi' maddesi gereğince işlem yapılmasını talep ederiz. İlgili futbolcudan şikayetçiyiz ve ilgili maddeler gereğince cezalandırılmasını talep eder, gereğini arz ederiz."



Türkiye Futbol Federasyonu, İstikbal Mobilya, Güray Vural, Kayserispor, Spor

Kaynak: DHA

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