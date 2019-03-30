30 Mart 2019, 19:33
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İstikbal Mobilya Kayserispor Hazırlık Maçında Adana Demirspor'a Mağlup Oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor Hazırlık Maçında Adana Demirspor

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mustafa Savranlar xx, Ata Yıldırım xx

İ.M.Kayserispor: Silviu Lung x, Tiago Lopes x, Atila Turan x, Levent Gülen x, Oleksandr Kucher x, Şamil Çinaz x, Hasan Hüseyin Acar x, Mert Özyıldırım x, Umut Bulut x, Silvestre Varela x, Tjaronn Chery xx

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Süleyman Koç xx, Semih Güler xx, İsmail Konuk xx, Kaan Kanak xx, Traore xx, Erdal Öztürk xx, Herve Kone xx, Berk Yıldız xx, Anderson x, Oleksandr Gladkyy x

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Tjaronn Chery (dk. 59) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Berk Yıldız (dk. 32), Atila Turan (dk. 75 k.k.) (Adana Demirspor) - KAYSERİ İstikbal Mobilya, Adana Demirspor, Kayserispor, Spor
Kaynak: İHA



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