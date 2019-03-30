30 Mart 2019, 21:07
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İstikbal Mobilya Kayserispor Hazırlık Maçında Adana Demirspor'a Mağlup Oldu

- İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlık maçında Adana Demirspor'a mağlup olduKAYSERİ - Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.

- İstikbal Mobilya Kayserispor hazırlık maçında Adana Demirspor'a mağlup oldu

KAYSERİ - Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mustafa Savranlar xx, Ata Yıldırım xx
İ.M.Kayserispor: Silviu Lung x, Tiago Lopes x, Atila Turan x, Levent Gülen x, Oleksandr Kucher x, Şamil Çinaz x, Hasan Hüseyin Acar x, Mert Özyıldırım x, Umut Bulut x, Silvestre Varela x, Tjaronn Chery xx
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Süleyman Koç xx, Semih Güler xx, İsmail Konuk xx, Kaan Kanak xx, Traore xx, Erdal Öztürk xx, Herve Kone xx, Berk Yıldız xx, Anderson x, Oleksandr Gladkyy x
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: Tjaronn Chery (dk. 59) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Berk Yıldız (dk. 32), Atila Turan (dk. 75 k.k.) (Adana Demirspor) İstikbal Mobilya, Adana Demirspor, Kayserispor, Spor
Kaynak: İHA



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