- İstikbal Mobilya Kayserispor
hazırlık maçında Adana Demirspor
'a mağlup oldu
KAYSERİ - Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı TFF
1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldu. Stat: Kadir HasHakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Mustafa Savranlar xx, Ata Yıldırım xxİ.M.Kayserispor: Silviu Lung x, Tiago
Lopes x, Atila Turan x, Levent Gülen
x, Oleksandr Kucher x, Şamil Çinaz
x, Hasan Hüseyin Acar
x, Mert Özyıldırım x, Umut Bulut
x, Silvestre Varela x, Tjaronn Chery
xxTeknik Direktör: Hikmet KaramanAdana Demirspor: Çağlar Şahin
Akbaba xx, Süleyman Koç
xx, Semih Güler
xx, İsmail Konuk
xx, Kaan Kanak
xx, Traore xx, Erdal Öztürk
xx, Herve Kone xx, Berk Yıldız
xx, Anderson x, Oleksandr Gladkyy xTeknik Direktör: Ümit ÖzatGoller: Tjaronn Chery (dk. 59) (İstikbal Mobilya Kayserispor), Berk Yıldız (dk. 32), Atila Turan (dk. 75 k.k.) (Adana Demirspor)
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Kaynak: İHA