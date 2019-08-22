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İstikbal Mobilya Kayserispor ikinci kez başaramadı

İstikbal Mobilya Kayserispor, stoper transferinde ikinci kez başarısız oldu.

22.08.2019 09:11 İstikbal Mobilya Kayserispor ikinci kez başaramadı
İstikbal Mobilya Kayserispor, stoper transferinde ikinci kez başarısız oldu.

Süper Lig'de başarı çıtasını yükseltmek isteyen İstikbal Mobilya Kayserispor, kadrosunu güçlendirmek için yaptığı girişimlerden netice alamaz oldu. Forvet transferinde şu ana kadar bir neticeye varamayan sarı kırmızılı kulüp, stoper transferini de yapamadı. Avusturya kampı öncesi Galatasaray ile Ozornwafor için anlaşan ama imza attıramayan Kayserispor kulübü, önceki gün bu oyuncu ile yeniden anlaştığını açıklamıştı. Dün akşam ise Galatasaray kulübü, 20 yaşındaki stoper futbolcuyu İspanya Ligi takımlarından Almeria'ya kiraladığını duyurdu. Bu gelişme Kayserispor kulübünde şaşkınlığa yol açarken, sosyal medyada ise eleştiri konusu oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Beşiktaş U21 takımından Alpay Çelebi'yi transfer etmiş, Alpay da ligin ilk haftasında sakatlanmıştı. - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Galatasaray, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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