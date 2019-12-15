İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 15'inci haftasında Gaziantep FK sahasında Kayserispor ile karşılaştı. 3-0 ev sahibi takımın galibiyeti ile biten maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın cezalı olmasından dolayı açıklamayı Gaziantep FK Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit yaptı.

Takımın özellikle ikinci yarı daha atak oynadığı ve topa daha fazla sahip olduğunu belirten Gabriel Margarit, Sumudica'nın tribünden verdiği taktikler doğrultusunda oyun sistemini değiştirdiklerini ve akabinde ilk golü bulduklarını söyledi.

Uzun bir süre sonra maç kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Margarit, "Uzun süredir içeride maç kazanamıyorduk. Maçı iki bölümde ele alabiliriz. İlk yarı üzerimizde baskı hissettik çünkü 3 puanı çok istiyorduk. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle maçı kazandık. Bu da bizim ruhumuzu ortaya koyuyor. Önemli noktalardan biri de hocamızın cezası nedeniyle maçı tribünden takip etmesi. Hocamız oradan oyunu hissetti ve sistemi değiştirmemizi istedi. Biz de gerekeni yapıp, muhteşem bir ikinci yarı oynadık. Oyuncularımızı ve taraftarımızı kutluyorum" dedi.

UYGUN: MAÇIN KIRILMA NOKTALARINDAN SONRA KAYBETTİK

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise galibiyetinden dolayı ev sahibi takımı kutladı. Uygun, ilk dakikalarda elde ettikleri fırsatları değerlendiremediklerini söyleyerek, "Oyunun başında istekli bir takımımız vardı ancak kırılma noktalarından sonra maalesef kaybettik. Oyuncumuzun sakatlanması takımın bütün dengesini bozdu. Talihsizliklere rağmen ilk golü yiyene kadar istekli, oyun planına uyan bin Kayserispor vardı. Artık önümüze bakıp son iki maçımızı iyi değerlendirmek zorundayız. Devre arasında da Kayserispor takımını ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gabriel Margarit'in açıklamaları

Bülent Uygun'un açıklamaları