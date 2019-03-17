İstikbal Mobilya Kayserispor - Medipol Başakşehir Maçının Ardından

Kaynak: DHA

İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında lider Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Maç sonu teknik adamlar mücadeleyi değerlendirdi.Maç sonunda İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman yaptığı açıklamada, "90 dakika iyi bir maç oldu. Temposu yüksek, pozisyonları bol. Uzatmalarda berabere kaldık. İlk 30 dakika iyi oynadık. 30-45 dakikalar arası müthiş baskı yaptılar. Mensah, Deniz yok ve Kana Bıyık sakatlandı. Hakem için de kolay bir maç olmadı. Dikkatli olması gereken bir maçtı. Rakibin net pozisyonları vardı. Burada şunu söylemek isterim: Sapunaru dönerken dizine çarpıyor. Biz maçı buraya kadar getirmişiz. Bir düzen getirilmesi gerekiyor. Sonuca baktığımızda hakeme fazla kızmayalım. Uzun zamandır Medipol Başakşehir'in maçını yönetmemiş. 1 puan bulunduğumuz konum gereği yeterli değil ama böyle bir kadroya karşı eksik kadro ile alınmış iyi bir skor olduğunu düşünüyorum. Milli maç arasından sonra daha iyi olacağız" dedi.Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise "Zor bir deplasmandı. Kayserispor iyi bir çıkış yapan takım. Rakibe baskı yapan, kenar ortalarla kazanan bir takımdı. Buna çalıştık. Oyunun başından sonuna kadar istediğimiz gibi geçti. 56 dakika top oyunda kalmış, 56 kez baskı yapmışız. 37 tane de orta, 523 pas yapmışız. Beni mutlu eden; oyun organizasyonuna sahip olmaktı. Kazanmak için gelmiştik ama oyun bizi mutlu etti. Futbolcularımı ve İstikbal Mobilya Kayserispor'u da tebrik ederim. Lig, milli maç arasına girdi. Buradan benim de hocalığımı yapan Şenol Güneş'i tebrik ederim. Başarılar dilerim, milli takıma 4 futbolcu verdik. Emre Belözoğlu tekrar A Milli Takım'a çağırıldı, buna büyük bir parantez açmak gerekiyor. Geçmişinden bugüne kadar iyi bir futbolcu. kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın açıklamalarıİstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'ın açıklaması