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İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir maçına hazır

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

21.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:42 İstikbal Mobilya Kayserispor, Medipol Başakşehir maçına hazır
İstikbal Mobilya , Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında Medipol ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Recep Mamur Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayıp 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın saat 16.30'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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