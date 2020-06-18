İSTİKLAL CADDES'NDE MASKE ZORUNLULUĞUNA UYULMADI

İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar maske takmadıİstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

18.06.2020 01:29 | Son Güncelleme: 18.06.2020 02:33
İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar maske takmadı
İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Ancak İstanbul'un en yoğun caddelerinden biri olan Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde yasağa uyulmadı. Bazı vatandaşların maskeyi çenesinin altına taktığı görülürken vatandaşların büyük bölümünün maske takmadığı görüldü.
"MASKE GİRİŞ KARTI GİBİ OLDU"
İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşlardan bazıları maske zorunluluğunun iyi olduğunu belirtirken bazıları da maskenin psikolojisini bozduğunu söyledi. Maskenin giriş kartı gibi olduğunu söyleyen vatandaş, "Bu maske bizim psikolojimizi bozdu. Giriş kartı gibi oldu. Her yere gidiyoruz maskesiz girilmiyor. Psikolojimiz bozuldu. İnsanlardan uzak kalıyorum. Maske takmıyorum. Gece olduğu için takmıyorum" derken, bir vatandaş ise kararın etkili olacağını düşündüğünü belirterek, "Biz hep maske takıyoruz. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar olarak. Hiç birinde yok. Zaten sorun her zaman buydu. Umarım bu yasak vatandaşlara etkili olur. ya çenelerinde ya kafalarında, kafalarının arkalarında ya da başka yerlerinde maskeler görüyoruz. Umarım artık hep ağızlarında burunlarını kapatarak dolaşırlar" dedi. İSTİKLAL CADDES’NDE MASKE ZORUNLULUĞUNA UYULMADI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, İstanbul, Beyoğlu, Bursa, Güncel, Haber

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