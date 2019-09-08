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İstiklal caddesi'deki cinayeti 2 gözaltı

İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı.

08.09.2019 17:40 İstiklal caddesi'deki cinayeti 2 gözaltı
İSTİKLAL Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındı. Ayar, iki arkadaşıyla birlikte oturduğu Tünel tramvay durağında para isteyen kişilere olumsuz yanıt verince saldırıya uğramıştı. Bıçaklı saldırıda Halit Ayar hayatını kaybederken arkadaşı ise yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak E.Y. (27), E.K (27) sabah saatlaerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


- İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi, Güncel

Kaynak: DHA

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