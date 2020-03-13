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İstiklal Caddesi dezenfekte edildi

İstiklal Caddesinde yapılan dezenfekte işleminden görüntüler İSTANBUL - İstiklal Caddesi dezenfekte edildi.

13.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:27
İstiklal Caddesinde yapılan dezenfekte işleminden görüntüler İSTANBUL - İstiklal Caddesi dezenfekte edildi. İstiklal Caddesi dezenfekte edildi

Kaynak: AA

Etiketler : İstiklal Caddesi, Güncel

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