İstiklal Caddesi dezenfekte edildi
İstiklal Caddesinde yapılan dezenfekte işleminden görüntüler İSTANBUL - İstiklal Caddesi dezenfekte edildi.
13.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:27
İstiklal Caddesinde yapılan dezenfekte işleminden görüntüler İSTANBUL - İstiklal Caddesi dezenfekte edildi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :İstiklal Caddesi dezenfekte edildi
Etiketler : İstiklal Caddesi, Güncel
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