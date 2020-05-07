Haber, Son Dakika, Haberler

İSTİKLAL CADDESİ GÜN BOYU KALABALIKTI

İSTİKLAL Caddesi'nin gün boyu kalabalık olması dikkat çekti.

07.05.2020 18:33 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:38
İSTİKLAL Caddesi'nin gün boyu kalabalık olması dikkat çekti.
Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında evde kalın çağrılarına uzun süre uyan vatandaşlar nedeniyle İstanbul'da insan kalabalığının en yoğun olduğu caddelerden biri İstiklal Caddesi uzun zamandır sakinliğe gömülmüştü. Ancak İstiklal Caddesi'nde bugünler de hareketlilik dikkat çekiyor. Çoğu iş yerinin kapalı olmasını umursamayan vatandaşların, İstiklal Caddesini her geçen gün eski günlerine döndürmeye başladığı görüldü.
İstiklal Caddesinde kimi vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyüş yaparken kimi vatandaşların ise hiçbir tedbir almadan dolaşmaları pes dedirtti. İSTİKLAL CADDESİ GÜN BOYU KALABALIKTI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
Batman’da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu Haberler
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Sağlık Bakanlığı, İngiltere’ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Haberler
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi Haberler
Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran Haberler
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Haberler››Güncel››İSTİKLAL CADDESİ GÜN BOYU KALABALIKTI - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

21:48: Danimarka'da Kovid-19 sürecinde "normal hayata geçişin" ikinci aşaması açıklandı - Haber 21:42: Darende'de Trafik Haftası etkinliği - Haber 21:37: İngiliz Büyükelçi'den Türkiye'nin gönderdiği ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt - Haber 21:37: Türkiye'den İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşlarına yardım - Haber 21:32: Kongo Cumhuriyeti IMF'den 500 milyon dolarlık acil yardım istedi - Haber 21:19: Prof. Dr. Kemalettin Aydın uyardı: Eski normallerimize dönersek ikinci aşamada ikinci dalgayı yiyebiliriz - Haber 21:09: Yazın okullar açılacak mı? Bakan Selçuk, ısrarlı sorulara yanıt verdi - Haber 19:21: Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi - Haber 08:31: Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran - Haber