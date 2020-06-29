İSTİKLAL CADDESİ, MAÇKA PARKI VE BEBEK SAHİLİ DOLDU TAŞTI; TEKNEDE SOSYAL MESAFESİZ, MASKESİZ...

İSTANBUL'da Bebek Sahili, İstiklal Caddesi ve Maçka Parkı'nda dün akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı.

29.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:25
İSTANBUL'da Bebek Sahili, İstiklal Caddesi ve Maçka Parkı'nda dün akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Bebek'te seyir halinde bulunan bir teknede bir grubun parti yaparak eğlenmesi kameraya yansıdı.
İstanbul'da akşam saatlerinde havanın serinlemesiyle birlikte insanlar, Beşiktaş Bebek Sahili, Beyoğlu İstiklal Caddesi ve Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda kalabalığa neden oldu. Bebek Sahili'nde bazı vatandaşlar banklarda otururken bazı vatandaşlar ise yürüyüş yaparak bisiklet sürdü. Vatandaşların bazılarının maske takmadığının görüldü Bebek'te bazı vatandaşlar ise oltayla balık tuttu. Vatandaşların sahile akın etmesi bölgede trafik yoğunluğuna da neden oldu.
TEKNEDE PARTİ
Bebek'te seyir halinde bulunan bir teknede bir grubun parti yaparak eğlenmesi kameraya yansıdı. Görüntülerde yaklaşık 13 kişi olduğu grubun teknede müzik eşliğinde eğlendiği görüldü. Sahilde bankta oturan Serdar Aldemir, "İki gündür evde sıkıldım. Yasak biter bitmez kendimi sahile attım. Kalabalık var ama sosyal mesafeye uyuyor maskemizi takıyoruz" dedi.
İSTİKLAL CADDESİ VE MAÇKA PARKI KALABALIK
Beyoğlu'nda Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nin de akşam saatlerine kalabalık olduğu görüldü. Meydan ve caddede yürüyüş yapan vatandaşların çoğunluğunun maske taktığı görülürken bazı vatandaşların ise tüm uyarılara rağmen maske takmadığı görüldü. Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda da vatandaş kalabalığı yaşanırken bazı vatandaşların parkta nargile içtiği görüldü. İSTİKLAL CADDESİ, MAÇKA PARKI VE BEBEK SAHİLİ DOLDU TAŞTI; TEKNEDE SOSYAL MESAFESİZ, MASKESİZ...

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Maçka Parkı, İstanbul, Bebek, Güncel, Haber

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