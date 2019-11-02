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İstiklal caddesi'nde 6. kattan düşen işçi öldü

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde 7 katlı binada çalışan işçi 6. kattan düşerek, hayatını kaybetti.

02.11.2019 08:43
BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde 7 katlı binada çalışan işçi 6. kattan düşerek, hayatını kaybetti.
Olay saat 07.30'da İstiklal Caddesi'nde bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cihan Boz (35) isimli bir işçi 6. katta çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek, yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Boz'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.
İstiklal caddesi'nde 6. kattan düşen işçi öldü

Güncel

Kaynak: DHA


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