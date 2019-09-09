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Son dakika: İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı

Son dakika: İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde bıçaklanarak öldürüldüğü anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

09.09.2019 12:15

İstiklal Caddesi'nde İTÜ mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI

İTÜ Elektrik Mühendisliği bölümünden bu yıl mezun olan 23 yaşındaki Halit Ayar'ı, iki arkadaşıyla birlikte gittiği İstiklal Caddesi'nde Tünel'deki tramvay durağında otururken bıçaklayan Emra Yaşar, ifadesinin detayları da ortaya çıktı.

"BİZE İKİ BİRA ALMALARINI İSTEDİK"

Yaşar, şunları söyledi: "Cezaevinden izinli olarak çıkmıştım. Arkadaşım Emrah Kurdal ile Taksim'e bir bara eğlenmeye gittik. Paramız bitmişti. Durakta gençleri gördük. Bize 2 bira almalarını istedik. 'Biz niye bira alalım?' dediler. Bunun üzerine 'O zaman para verin, biz kendimiz alalım' dedik. Buna da karşı çıkınca aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında bıçağımı çıkartarak salladım."

ARKADAŞI DA KABUL ETTİ

Emra Yaşar'ın yanındaki Emrah Kurdal ise çok sarhoş olduklarını söyleyerek, elindeki kırık bira şisesiyle saldırdığını kabul etti.

Son dakika: İTÜ'lü gencin öldürüldüğü anın kamera görüntüleri çıktı

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, DHA, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (91)
GURBETCİ: Böyle bir evladim olsa, kendim kazardim mezarini. Allah kimseye böyle bir evlat vermesin. Böylelerinin ic organlarini alip, organ bekleyenlere vereceksin. En azindan bosa gitmis olmaz leşi.
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HAKYEME: Insan oradan gasp için mi salıyorlar diye düşünmeden duramıyor sanki ortakları varmış gibi geliyor kamera olmasa adamlar hapiste ortaya çıkınca izinliydik diye..,......zaten cezayı yemişler cezaevini yatakhaneye çevirmişler
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HÜSEYİN: belkide bu ve buna benzer bi suçtan cezaevindeydi ne diye izinli çıkar bunlar
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SONER: asıl problem asıl şurada bu çocuklar karşılık vererek bu iki piçi öldürse hayatları kayacaktı asıl adaletsizlik burada işte hukuk böyle suçluyu korumaya devam ederse daha çok masumun canı yanacak çok ocaklara ateş düşecek yazık memleketin geldiği hal içler acısı. . .
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ABD ADALETİ: Amerika''da bir polis sizi durdurduğunda elleriniz direksiyonda değilse vurama hakkına sahiptir. Yada vergi borcunuz varsa direk hapse girersiniz hani bizdeki gibi gelin yapılandıralım yok! Buna adalet denir, biz ıslah kanunları ile yönetiliyoruz tabi ıslah olmuyoruz. Islah kanunu işlemiyorsa bir insana öldüreceksin.
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ADSIZ: CEZAEVLERİNİ BOŞALTMAYA DEVAM EDELİM, PIRIL PIRIL ÇOCUKLARI TOPRAK ALTINA, KATİLLERİ BAŞ ÜSTÜNE KOYALIM.
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TOKA: gelde bu orospu çocuklarını asma.
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SİMLİ: YAZIK YA 2 BİRA UGRUNA ASLAN GİBİ EVLAT GİTTİ GELDE YANMA BUNLARA HALA ACIYALIM. . .
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EMREÖZDEMİR: Cezaevinden izinli olarak çıkmak kadar saçma bırsey varmı.
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KARA: En büyük saçmalık zaten bu adam suça zaten meyilli ve sen bu yaratıkları izinli çıkarıyorsun hava alsınlar diye nasıl saçma bir adalet nasıl bir ülke nasıl bir bozuk düzen yazıklar olsun. . .
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