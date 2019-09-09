Haberler» Güncel» Haber

İstiklal caddesi'nde dehşetin zanlıları metris cezaevi'nde

İSTİKLAL Caddesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal cezaevine sokuldu.

09.09.2019 17:21 İstiklal caddesi'nde dehşetin zanlıları metris cezaevi'nde

İSTİKLAL Caddesi'nde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal cezaevine sokuldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan iki şüpheli, bugün öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça dosya üzerinden işlemleri yapılan şüpheliler, "Yağmaya teşebbüs" ve "Kasten öldürme" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İstanbul nöbetçi 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan Emra Yaşar ve Erhan Kurdal, "Kasten öldürme" ve "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma" suçlarından tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler Metris Cezaevi'ne sokuldu.


- İstanbul

İstanbul Teknik Üniversitesi, Metris Cezaevi, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:33   Edremit Belediyesi 5 bin kişiye aşure dağıttı
18:32   Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali sona erdi
18:32   Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Terör artık bitsin, anneler kazansın"
18:30   Şehit uzman onbaşı, konya'da toprağa verildi
18:28   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyükşehir Belediye Başkanlarına davet
18:28   Kadınlar kapalı pazaryerini temizledi
18:28   İki çocuğu bagajda taşıyan suriyeli sürücüye 515 lira para cezası