İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu

Yeni tip korona virüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte İstanbul'un en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu
27.06.2020 21:32 | Son Güncelleme: 28.06.2020 01:00
Yeni tip korona virüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte İstanbul'un en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Yeni tip korona virüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte İstanbul sokakları eski günlerine geri döndü. İstanbul'un en ünlü caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Havaların da sıcak olmasıyla vatandaşlar kendilerini sokağa attı. İstiklal Caddesi'nde çekilen görüntüler 'iğne atsan yere düşmez' dedirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, İstanbul, Güncel, Haber

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