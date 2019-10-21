Haberler » Güncel » İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAREKETLİLİK

İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAREKETLİLİK

Beşiktaş Vodafone Park Stadı önünde özel güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var. Patlatacağım" dediği öne sürülen kişi, İstiklal Caddesi'nde gözaltına alındı.

21.10.2019 14:04İSTİKLAL CADDESİ'NDE HAREKETLİLİK
Beşiktaş Vodafone Park Stadı önünde özel güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var. Patlatacağım" dediği öne sürülen kişi, İstiklal Caddesi'nde gözaltına alındı.

Stadyum önüne öğle saatlerinde gelen bir kişi iddiaya göre özel güvenlik görevlilerine "Çantamda bomba var. Patlatacağım." dedi. Sırt çantaları bulunan bu kişi daha sonra hızla uzaklaştı.

Güvenlik görevlileri durumu emniyet ekiplerine haber verdi. Güvenlik görevlilerinden şüphelinin eşkalini alan polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler şüpheliyi İstiklal Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çantasından 3'lü priz, bilgisayar, dergi ve giyecek çıkarken, bomba izine rastlanmadı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Şüphelinin yakalanması

-Gözaltına alınması

-Genel ve detaylar


- İstanbul

İstiklal Caddesi, Vodafone Park, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:05 Şehit Yüzbaşı Çevik, şehadetinin 3. yılında anıldı
15:08 Kapalıçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbe
15:08 Barış pınarı'nda, 765 terörist etkisiz hale getirildi
15:03 Seyrani Kampüsünde öğrenci sayısı bin 500'ü geçti
15:08 Kapalçarşı'da tarihi kitabeye matkaplı darbe
15:07 BURSA Büyükşehir'in motivasyon kampı başladı
15:01 Milli Savunma Bakanı Akar "Müttefiklerimiz YPG'yi desteklemeye başladı"
21.10.2019 15:11:13