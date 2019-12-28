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İstiklal Caddesi'nde İdlib protestosu

ÖZGÜR Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

28.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 17:28 İstiklal Caddesi'nde İdlib protestosu

ÖZGÜR Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), 'nin kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

Beyoğlu Odakule'nin önünde toplanan ve çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu grup, operasyonda hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarını ve Suriye bayraklarını taşıdı.  Sloganlar atan grup adına konuşmayı ÖZGÜR-DER Başkanı Rıdvan Kaya yaptı. Esed'in, saldırılarıyla 8 yıldır işlediği suçları İdlib'de zirvesine çıkardığını söyleyen Kaya, "Bugün İdlib bölgesinde açık bir insanlık suçu işleniyor. Hastaneler, fırınlar, okullar ve mescitlerin bombalandığını görüyoruz. Terörist  kim; çocuklar mı, kadınlar mı, çaresiz yaşlı insanlar mı? Hayır" dedi.  Polis açıklama yapan gurubun İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'na yürümesine izin vermedi.  Grup adına Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi, İdlib'te hayatlarını kaybeden sivillerin fotoğraflarının bulunduğu afişi konsolosluğun önüne asarak ayrıldı. 



Özgür Düşünce Ve Eğitim Hakları Derneği, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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