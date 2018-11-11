İstiklal Caddesi'nde İlginç Görüntü...at Maskesi Takıp, Kestane Yedi

İstiklal Caddesi
'nde ilginç görüntü...At maskesi takıp, kestane yediMaskeyi takan kişi: "Annem, 'Seni doğuracağıma at doğursaydım dedi' at oldum"
İSTANBUL - İstiklal Caddesi'nde at maskesiyle gezen bir kişi herkesin ilgi odağı oldu. At maskesi takan kişiye kestane yedirildi. At Maskeli vatandaş, "Annem, 'Seni doğuracağıma at doğursaydım dedi" at oldum" ifadelerini kullandı. Her gün binlerce kişinin uğrak noktası haline gelen İstiklal Caddesi ilginç görüntülere sahne oldu. Arkadaşlarıyla Taksim
Meydanı ile İstiklal Caddesi'nde gezen bir kişi, yanında getirdiği at maskesini takarak gezmeye başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği vatandaşa, İstiklal Caddesi'nde kestane yedirildi. At kafasını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi."Seni doğuracağıma at doğursaymışım"At maskesi takan kişi, "Benim adım zaten Ata. Kendi özelliğimi kişneyerek belli etmek istedim. Boş zamanlarımda evde at olarak geziyorum. Annem zaten 'Seni doğuracağıma at doğursaymışım dedi'" ifadelerini kullandı.
İstiklal Caddesi
11 Kasım 2018 Pazar 09:56