Haberler » Güncel » İstiklal Caddesi'nde insan seli - Haber

İstiklal Caddesi'nde insan seli

İSTANBUL (İHA) – Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamaları için vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti.

31.12.2019 18:51 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:07 İstiklal Caddesi'nde insan seli
İSTANBUL (İHA) – Yeni yıla saatler kala yılbaşı kutlamaları için vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti.

Yılbaşı kutlamaları nedeniyle yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı İstiklal Caddesi'ne vatandaşlar akın etti. Ünlü caddede vatandaşlar adeta insan seli oluştururken, güvenlik ise üst seviyede tutuldu. Yeni yıla saatler kala eğlenmek için İstiklal'e gelenler adım atmakta bile güçlük çekti. 2020'ye İstanbul'da girmek isteyen yabancı turistlerin de caddede çoğunlukta oldukları görüldü. - İSTANBUL

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:34   Sakarya'da güvenlik güçleri yeni yılı görevleri başında karşıladı - Haber
01:32   ABD'den Çin'e tutuklanan Hristiyan rahip için tepki - Haber
01:31   Şanlıurfa'da yeni yılın ilk bebeği 00: 02'de dünyaya geldi - Haber
01:31   Emniyet müdürü yeni yıla personeliyle birlikte girdi - Haber
01:26   Vali Pehlivan, güvenlik güçlerini yalnız Bırakmadı - Haber
01:12   Mehmetçik 2020 yılını ailelerinden uzakta, nöbet tutarak karşıladı - Haber
00:54   Fahrettin Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti ve duyurdu: 2020 yılında doğum eylem planı devreye sokacağız - Haber
00:51   Türkiye, 2020 yılını coşkuyla karşıladı - Haber
00:10   Libya toplantısı yapan Arap Birliği'ne Türkiye'den tepki: Not ediyoruz - Haber
23:38   Davulun ritmine kendini kaptıran "Noel baba" kendini kaybetti - Haber
1.01.2020 01:39:26