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İstiklal Caddesi'nde iş yerinde yangın

Özgür EREN BEYOĞLU İstiklal Caddesinde iş yerindeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

23.02.2020 10:11 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:11İstiklal Caddesi'nde iş yerinde yangın

Özgür EREN BEYOĞLU İstiklal Caddesinde iş yerindeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İstiklal Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın 3. katında saat 09.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki esnaf durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yeri olarak kullanılan binanın 3. katında hasar medyana geldi. Öte yandan caddeden geçenlerin söndürme çalışmalarını cep telefonu kamerasıyla kaydettikleri görüldü



İstiklal Caddesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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