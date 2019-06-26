26.06.2019 11:38
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İstiklal Caddesi'nde itfaiye ekiplerinin martı kurtarma operasyonu

İstiklal Caddesi

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde bir binanın 4. katındaki balkonda mahsur kalan yavru martı itfaiye tarafından kurtarıldı.

BEYOĞLU İstiklal Caddesi 'nde bir binanın 4. katındaki balkonda mahsur kalan yavru martı itfaiye tarafından kurtarıldı. Çalışmaları merakla izleyen vatandaşlar martıyı kurtaran itfaiye ekibini alkışladı. İstiklal Caddesi'nde bir binanın 4. katındaki balkonda iki gün mahsur kalan martının çırpındığını gören Mustafa Derek, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi aç ve susuz kalan martıyı kurtarmak için çalışmaya başladı. İtfaiye aracının merdiveni ile martıya ulaşan itfaiyeci balkondaki martıyı kurtardı. Çalışmaları merakla izleyen vatandaşlar martıyı kurtaran itfaiye ekibini alkışlayıp teşekkür etti.
İtfaiyenin saldığı yavru martı uçamadığı için önce bir otomobilin altına sonra da bir kafeye girdi. Kafedeki müşteriler içeri giren martıyı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Kafede kedi olduğunu öğrenen itfaiyeciler kedinin yavru martıya saldırma ihtimalini değerlendirerek aldıkları martıyı itfaiye aracı ile veterinere götürdü.
İhbarda bulunan Mustafa Derek "Ben karşı binada çalışıyorum. Dün akşam fark ettim, bu sabah geldiğimde yine oradaydı. Binadaki kişilere söyledim, o katın kilitli olduğunu ve kimsenin olmadığını söylediler. İtfaiyeyi aradım sağ olsunlar geldiler. Martılar çatıya yuva yapıyor muhtemelen oradan düştü. İki gündür oradaydı itfaiye kurtardı" diye konuştu.

- İstanbul
Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi , İtfaiye , Güncel

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