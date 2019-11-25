Haberler » Güncel » İstiklal Caddesi'nde izinsiz kadın yürüyüşüne müdahale - Haber

İstiklal Caddesi'nde izinsiz kadın yürüyüşüne müdahale

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti.

25.11.2019 21:05 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:05İstiklal Caddesi'nde izinsiz kadın yürüyüşüne müdahale
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen bir grup izinsiz yürüyüş düzenledi. gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate alamayan grup, polis bariyerlerini aşmaya çalışarak yürümeye devam etti. Dövizler taşıyan, sloganlar atan ve bariyerleri devirmeye çalışan gruba polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Polis eylemcileri gözaltına aldı.
(İHA)

İstiklal Caddesi, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:15 İzmir'de suya yüzde 15 zam geliyor
22:15 20 yaşındaki genç kızın tecavüz ve gasp edildiği iddiası
22:14 Suriye Anayasa Komitesi görüşmelerine rejim engeli (3)
22:14 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a geldi - Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile görüştü
22:12 Çavuşoğlu filistinlileri selamlıyorum, yüz milyonlarca müslüman sizinle beraber
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasbedilğini iddia etti
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi
21:29 Bursa Valiliği'nden kış lastiği uyarısı: 625 lira cezası var
20:53 Rusya'dan S-400 analizi: Türkiye özerklik verecek
20:52 Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan terör örgütüne son yılların en büyük darbesi
19:15 İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
10:21 Cem Yılmaz'dan "Abi espri yap da gülelim" diyen hayranına beklenmedik tepki!
25.11.2019 22:16:30