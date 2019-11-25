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İstiklal Caddesi'nde izinsiz kadın yürüyüşüne müdahale

- İstiklal Caddesi'nde izinsiz kadın yürüyüşüne müdahaleİSTANBUL - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapan gruba polis ekipleri müdahale etti.

25.11.2019 21:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:28
- İstiklal Caddesi'nde izinsiz kadın yürüyüşüne müdahale
İSTANBUL - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde izinsiz yürüyüş yapan gruba polis ekipleri müdahale etti.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen bir grup izinsiz yürüyüş düzenledi. gruba dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate alamayan grup polis bariyerlerini aşmaya çalışarak yürümeye devam etti. Dövizler taşıyan, sloganlar atan ve bariyerleri devirmeye çalışan gruba polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. Polis eylemcileri gözaltına aldı.
İstiklal Caddesi'nde izinsiz kadın yürüyüşüne müdahale

İstiklal Caddesi, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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