İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKE TAKANLARIN SAYISINDA ARTIŞ

İSTANBUL Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirillmesinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takanların sayısında artış gözlendi.

21.06.2020 15:34 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:58
İSTANBUL Valiliği ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirillmesinin ardından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takanların sayısında artış gözlendi. İstanbul'da yarından itibaren açık alanlarda maske takmayanlara 900 TL ceza kesilecek.
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ardından sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik denetimler arttırıldı. İstanbul'un en yoğun yerlerinden İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda çoğunluğun maske taktığı görüldü. Bazı vatandaşların ise uyarılara rağmen maske takmadığı gözlendi.
MASKE KULLANMAYANLARA 900 LİRA CEZA KESİLECEK
İçişleri Bakanlığı koronavirüsle mücadele kapsamında maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat göndererek 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini istedi. Talimat doğrultusunda, yarından itibaren İstanbul'da maske takmayanlara 900 TL ceza kesilecek. İSTİKLAL CADDESİ’NDE MASKE TAKANLARIN SAYISINDA ARTIŞ

Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, İstanbul, Taksim, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Yerli otomobil 2022’nin sonunda yollarda olacak Haber
Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi Haber
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Yargıtay’dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu Haber
Yargıtay'dan emsal karar! Şirket belgelerinin fotokopisini çeken teknisyen işinden oldu
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan’dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Bursa’da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira Haber
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Haberler››Güncel››İSTİKLAL CADDESİ'NDE MASKE TAKANLARIN SAYISINDA ARTIŞ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:19: Van'da 96 yaşındaki ve yeni çocuğu olan babalara kutlama - Haber 16:19: Başkan Güder'den şehit babasına Babalar Günü ziyareti - Haber 16:19: Muğla'da kayalıklara çarpan bottaki iki kişi yaralandı - Haber 16:19: El-Halil ve Nablus'ta sokağa çıkma yasağının ardından caddelerde sessizlik hakim - Haber 16:19: Nizip Belediye Başkanı Sarı'dan şehit babalarına ziyaret - Haber 15:32: Son Dakika: Gaziantep'te askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı - Haber 14:54: Son dakika: Yerli otomobil 2022'nin sonunda yollarda olacak - Ekonomi 14:29: Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor - Haber 09:34: Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı - Haber