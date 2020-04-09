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İstiklal Caddesi'nde "öksürerek" gasp girişimi iddiası

Özgür EREN-Zeki GÜNAL / Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bankamatikten para çeken kadının yüzüne öksürüp panik yaratarak paralarını almaya çalıştığı iddia edilen kişiyi özel harekat polisleri yakaladı.

09.04.2020 11:35 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:35
İstiklal Caddesi'nde

Özgür EREN-Zeki GÜNAL/ Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bankamatikten para çeken kadının yüzüne öksürüp panik yaratarak paralarını almaya çalıştığı iddia edilen kişiyi özel harekat polisleri yakaladı. Şüphelinin yüzüne öksürdüğünü söyleyen kadın, "Beni şaşırtıp herhalde parayı almaya çalıştı." dedi.

Olay İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre bankamatikten para çeken Emine D.'nin yanına gelen kişi yüzüne öksürüp panik yaratarak, paraları almaya çalıştı.Emine D., bankamatiğin yan tarafında bulunan eczane çalışanlarından yardım istedi. Kadının yüzüne öksüren kişi olay yerinden kaçmaya çalıştı. Eczane çalışanları 20 metre ileride bekleyen özel harekat polislerine haber verdi. Polisler ara sokakta kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Koşarak olay yerine gelen Emine D. polis ekiplerine yüzüne öksüren kişiyi gösterdi. Şüpheli, sivil polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

"ARKAMDAN GELİP SURATIMA DOĞRU ÖKSÜRDÜ"

Emine D., "Para çektikten sonra adam beni bekledi karşı kaldırımda. Gelirken bana doğru yüzüme öksürdü. Öksürerek beni şaşırtıp herhalde parayı almaya çalıştı. Ben de eczanede bekledim biraz. Sonra polislere söyledik. Şimdi de diyor ki 'Gözüm görmüyor'. Ama arkamdan gelip suratıma doğru öksürdü" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: İstiklal Caddesi, Güncel
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